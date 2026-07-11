Στο νοσοκομείο με εγκαύματα παραμένει ο 61χρονος επιβάτης της πτήσης-θρίλερ της Ryanair, ο οποίος τραυματίστηκε όταν έσπασε, εν ώρα πτήσης, το παράθυρο του αεροσκάφους.

Ο άνδρας φέρει εγκαύματα από τον αέρα και την τριβή και δεν αναμένεται να πάρει εξιτήριο, προς το παρόν, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ,

Όπως ανέφεραν άλλοι επιβάτες, λίγο μετά την απογείωση ακούστηκε ένας θόρυβος, έσπασε το παράθυρο και ο επιβάτης βρέθηκε ο μισός έξω από το αεροσκάφος.

Στην καμπίνα επικράτησε πανικός, έπεσαν οι μάσκες, όμως ορισμένοι κατάφεραν να κρατήσουν τον 61χρονος εντός του αεροπλάνου.

Η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι αποκολλήθηκε ένα παράθυρο, το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά, ένας επιβάτης έλαβε ιατρική βοήθεια προληπτικά και στη συνέχεια διατέθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό τους.

«Νομίζαμε ότι πέφτουμε»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του rthess, επιβάτιδα που βρισκόταν στο αεροπλάνο περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι ταξιδιώτες, οι οποίοι, όπως αναφέρει, για αρκετή ώρα δεν γνώριζαν αν το αεροσκάφος θα καταφέρει να προσγειωθεί με ασφάλεια.

Η ίδια, μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, ανέφερε ότι καθόταν στις πίσω θέσεις και δεν αντιλήφθηκε αμέσως τι είχε συμβεί. Όπως περιγράφει, όταν κατάλαβε την κατάσταση, επικράτησε φόβος και σύγχυση μεταξύ των επιβατών.

«Φορούσαμε τις μάσκες οξυγόνου, δεν ξέραμε αν θα φτάναμε», σημείωσε χαρακτηριστικά, μεταφέροντας την αγωνία που επικρατούσε μέσα στην καμπίνα.

Η επιβάτιδα περιέγραψε τις στιγμές τρόμου, λέγοντας: «Νομίζαμε ότι πέφτουμε». Όπως ανέφερε, οι επιβάτες βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ, ενώ η αβεβαιότητα για την εξέλιξη της πτήσης ενίσχυε τον πανικό.

Αναφερόμενη στον επιβάτη που τραυματίστηκε, η ίδια είπε πως η εικόνα που αντίκρισε ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. «Είχε αίματα στο κεφάλι. Λιποθύμησε πολλές φορές», ανέφερε στη συγκλονιστική της μαρτυρία.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους επιβάτες, οι οποίοι βίωσαν στιγμές έντονης αγωνίας μέχρι την ασφαλή ολοκλήρωση της πτήσης.

Η ανακοίνωση της Ryanair για το σοκαριστικό περιστατικό

Η εταιρία, σε ανακοίνωσή της, επισημαίνει τα εξής:

«Πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν, το πρωί της Παρασκευής (10 Ιουλίου), επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, όταν ένα παράθυρο επιβάτη αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό. Ένας επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια στο έδαφος, στη Θεσσαλονίκη.

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση, διατέθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στο Μέμινγκεν, το οποίο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη στις 9:35 τοπική ώρα σήμερα το πρωί».