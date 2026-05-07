Την Παρασκευή (8/5) αναμένονται οι ανακοινώσεις της Ryanair για το μέλλον της παρουσίας της στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Μετά τις πληροφορίες για κλείσιμο της βάσης της από τον Οκτώβριο, η πόλη παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, καθώς το διακύβευμα αφορά τη συνδεσιμότητα, τον τουρισμό και την οικονομία της Βόρειας Ελλάδας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το μέτωπο των φορέων της πόλης είναι κοινό για το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία, λόγω υψηλού κόστους. Και ενώ τα βλέμματα στρέφονται στις ανακοινώσεις της εταιρίας, παράλληλα αύριο οι φορείς προχωρούν στη σύσταση συντονιστικής επιτροπής για να αποτρέψουν αυτό το ενδεχόμενο.

Την ίδια ώρα, σε «αναμμένα κάρβουνα» βρίσκονται οι περίπου 100 εργαζόμενοι, που απασχολούνται ως επίγειο και ιπτάμενο προσωπικό στη βάση της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη.

Τι συμβαίνει με τους προορισμούς

Στην αναζήτηση της Voria.gr στην ιστοσελίδα της Ryanair διαπιστώθηκε πως Λονδίνο, Πάφος, Ζάγκρεμπ, Βιέννη, Κρακοβία, Βουκουρέστι παραμένουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Διαθέσιμες πτήσεις υπάρχουν και για το διάστημα του χειμερινού προγράμματος, δηλαδή από τα τέλη Οκτωβρίου 2026 έως τα τέλη Μαρτίου 2027, για Μάλτα, Μιλάνο Μπέργκαμο, Βρυξέλλες, Καρλσρούη (Μπάντεν-Μπάντεν), Μέμιγκεν (Δυτικό Μόναχο), Βουδαπέστη και Μπρατισλάβα. Όσο για τα Χανιά, τα δρομολόγια ολοκληρώνονται στις 24 Οκτωβρίου 2026 και επανέρχονται στις 28 Μαρτίου 2027.

ΕΕΘ: «Κανένας δεν μπορεί να αποφασίζει εις βάρος της πόλης»

Την εκτίμηση ότι ενδεχόμενη αποχώρηση της βάσης της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» θα επιφέρει πλήγμα στο τουριστικό προφίλ του Νομού Θεσσαλονίκης και ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας και θα επηρεάσει αρνητικά τους επαγγελματίες του κλάδου και γενικότερα το οικονομικό γίγνεσθαι της περιοχής, διατυπώνει σε ανακοίνωσή του το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ)

Το ΕΕΘ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία μιας συμμαχίας φορέων, ώστε να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο.

Επισημαίνει ότι «το αεροδρόμιο «Μακεδονία» έχει παραχωρηθεί, δεν έχει πουληθεί, και ο ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αναπτυξιακή προοπτική του αεροδρομίου, καθώς αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής, και όχι μόνο, οικονομίας» και υπογραμμίζει «την ανάγκη δημιουργίας μιας επιτροπής η οποία θα σχεδιάζει τη διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων που αφορούν σημαντικές υποδομές, όπως το αεροδρόμιο, το λιμάνι, ο σιδηρόδρομος κτλ., ώστε η πόλη και οι φορείς της να μην αιφνιδιάζονται από αποφάσεις εταιρειών που λειτουργούν με όρους αγοράς και με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή κερδοφορία».

«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για το μέλλον της Θεσσαλονίκης μας», δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΕΘ Κυριάκος Μερελής. «Κανένας απολύτως δεν μπορεί να αποφασίζει ερήμην και εις βάρος της πόλης, βάζοντας σε κίνδυνο την επιβίωση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών», συμπλήρωσε.