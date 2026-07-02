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Συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο για τους εμπρησμούς: «Δεν σας φοβόμαστε» το σύνθημα

Σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη, για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τους τέσσερις τραυματίες.

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Ιπποκράτειο
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΝΔ στο Ιπποκράτειο για τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη | EUROKINISSI
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Από τις 19:00 το απόγευμα πραγματοποιείται συγκέντρωση έξω από Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, μετά τις εμπρηστικές επιθέσεις στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα

Υπενθυμίζεται ότι, η ίδια η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας έχει διακομισθεί στο νοσοκομείο Παπανικολάου και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων καθώς φέρει πολλαπλά εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια. Ο πατέρας της και δύο ένοικοι της πολυκατοικίας εξακολουθούν να νοσηλεύονται με αναπνευστικά προβλήματα.

Θεσσαλονίκη
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΝΔ στο Ιπποκράτειο | EUROKINISSI

Το κάλεσμα για την συγκέντρωση, απηύθυνε η Νέα Δημοκρατία, και η ΟΝΕΔ οι οποίοι έχουν δώσει το παρών. 

Το σύνθημα που κυριαρχεί είναι «Δεν σας φοβόμαστε», το οποίο αναγράφεται στα λευκά μπλουζάκια που φορούν.

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Όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, οι  συγκεντρωμένοι σχηματίζουν σταδιακά ανθρώπινη αλυσίδα γύρω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στους τραυματίες που εξακολουθούν να νοσηλεύονται, αλλά και την αντίθεσή τους σε κάθε μορφή πολιτικής βίας.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, είναι και ο  Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς, μαζί με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Κυρανάκης και στελέχτης της Νέας Δημοκρατίας ενημερώθηκαν παράλληλα για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών και την έκφραση συμπαράστασης στις οικογένειές τους.

ippokrateio
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΝΔ στο Ιπποκράτειο | EUROKINISSI

 

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