Θεσσαλονίκη: Τα σενάρια για τον αριθμό των δραστών των εμπρησμών - Η πιθανή «δεξαμενή» των υπόπτων

Συντονισμένες έρευνες συνεχίζονται στη Θεσσαλονίκη για να συλλέξουν οι Αρχές όσα περισσότερα βίντεο γίνεται και να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών των εμπρηστικών επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.

Στην αφετηρία και στον τερματισμό της διαδρομής τους υπάρχει η εκτίμηση ότι οι δράστες θα έχουν ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά τους.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ τα δίκυκλα που χρησιμοποίησαν πιθανολογείται ότι είναι ιδιόκτητα και όχι κλεμμένα.

Τα σενάρια για τον αριθμό των δραστών

Όσον αφορά τον αριθμό των δραστών, αρχικά ειπώθηκε ότι στην επίθεση μετείχαν τρία άτομα, που κινήθηκαν με δύο μηχανές.

Οι αναβάτες της πρώτης μηχανής τοποθέτησαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς και το τρίτο πρόσωπο που επέβαινε και αυτό σε μοτοσικλέτα είχε ρόλο τσιλιαδόρου. Τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις, δίχως να αφήνουν να γίνουν γνωστές περισσότερες πληροφορίες.

Οι αστυνομικοί θεωρούν πιθανότερο και οι τρεις επιθέσεις να έγιναν από την ίδια ομάδα δραστών. Αφήνουν ωστόσο ανοικτό και το ενδεχόμενο να υπήρξε δεύτερη ομάδα που έδρασε παράλληλα καθώς υπάρχει ένα κενό 15 λεπτών ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη εμπρηστική επίθεση.

Διαβάστε ακόμα: Συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο για τους εμπρησμούς: «Δεν σας φοβόμαστε» το σύνθημα

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη σε βίντεο δύο από τους δράστες

Στο μεταξύ σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες – τους αναβάτες της μιας από τις μηχανές που ενεπλάκησαν στο εμπρηστικό μπαράζ.

Αντίθετα, μια πληροφορία που θέλει τον έναν από τους δράστες να έχει ταυτοποιηθεί με βάσει κάποια χαρακτηριστικά όπως ο σωματότυπος δεν επιβεβαιώνονται από επίσημα χείλη, δίχως να μπορεί να λεχθεί εάν πρόκειται για τακτικισμό ή όχι.

Πάντως, οι εμπρηστικές επιθέσεις μολονότι προκάλεσαν θάνατο είναι ενέργειες χωρίς ιδιαίτερη υποδομή και προετοιμασία και άρα η ταυτοποίηση των δραστών δεν είναι μια δύσκολη αποστολή.

Σε συγκεκριμένη δεξαμενή υπόπτων εστιάζουν οι Αρχές

Σε πολύ συγκεκριμένη ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, μέλη της οποίας ενοικούσαν σε κτίρια υπό κατάληψη στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, επικεντρώνουν οι Αρχές την έρευνα τους.

Στο μικροσκόπιό τους μπαίνουν τρία πρόσωπα νεαρής ηλικίας με παρουσία και σε επεισόδια σε πανεπιστήμια.

Μάλιστα, οι αρχές εκτιμούν ότι οι τρεις αποτελούν τον εκτελεστικό βραχίονα και πίσω από τα συγκεκριμένα πρόσωπα βρίσκονται άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Οι τελευταίοι αυτοί ωστόσο, επειδή έχουν δικογραφίες σε βάρος τους, δεν ρισκάρουν να εκτεθούν στις αρχές, και λειτουργούν έτσι μέσω «υποτακτικών».