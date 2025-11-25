Σαλαμίνα: «Αγόρι μου» - Η 75χρονη νόμιζε πως η δολοφόνος της ήταν άντρας

Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα από την 46χρονη νύφη της.

Η αδίστακτη γυναίκα σκότωσε την πεθερά της και σκηνοθέτησε τη ληστεία γιατί, ήταν εθισμένη στον τζόγο, είχε χρέη και ήθελε να αρπάξει το κομπόδεμα της πεθεράς της. Έτσι, έστησε τη ληστεία και όταν το θύμα την αναγνώρισε, τη σκότωσε χτυπώντας τη με ένα μπουκάλι και στη συνέχεια με μαχαίρι.

Ο γιος της 75χρονης είχε εγκαταστήσει στο σπίτι της ηλικιωμένης κάμερες για να μπορεί να βλέπει με εφαρμογή στο κινητό του τηλέφωνο αν χρειάζεται βοήθεια η μητέρα του. Την εφαρμογή αυτή είχε στο κινητό της και η 46χρονη.

Πριν εισβάλει στο σπίτι της πεθεράς της για την ληστεία η 46χρονη κατάφερε να αλλάξει τη θέση των καμερών με την εφαρμογή στο κινητό της. Παρέλειψε ωστόσο να απενεργοποιήσει τον ήχο.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι πως - σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Mega - η άτυχη ηλικιωμένη γυναίκα ικέτευε στα τελευταία λεπτά της ζωής της, αποκαλώντας την δολοφόνο της «αγόρι μου». Νόμιζε δηλαδή, πως ήταν άντρας αυτός που με κάθε χτύπημα προσπαθούσε να της αφαιρέσει τη ζωή και όχι η νύφη της.

Η 75χρονη έκλαιγε και λίγο πριν ξεψυχήσει έλεγε το «πάτερ ημών». Στη συνέχεια η δράστις πήρα τα χρήματα και πήγε και τα έπαιξε στον τζόγο.

Σαλαμίνα: «Βλέπαμε εξαρχής ύποπτα πράγματα»

Όπως αναφέρει η νομική εκπρόσωπος της οικογένειας του θύματος, Αικατερίνη Τσιώνα, η οικογένεια είχε εξαρχής επιφυλάξεις για ορισμένα ευρήματα, ενώ παράλληλα η συμπεριφορά της 46χρονης κατηγορούμενης μετά το περιστατικό –η οποία, κατά την ίδια, δεν εμφάνιζε σταθερότητα και παρουσίαζε στοιχεία που δεν ταίριαζαν με τη συνήθη στάση της– τους είχε προβληματίσει, χωρίς ωστόσο να φανταστούν ότι μπορεί να συνδέεται με το έγκλημα.

Η 46χρονη φέρεται να υποστηρίζει ότι όσα έκανε τα έκανε λόγω της εμμονής της με τον τζόγο και εξαιτίας των οικονομικών χρεών που –όπως ισχυρίζεται– την πίεζαν το τελευταίο διάστημα. Οι ισχυρισμοί της εξετάζονται από τις αρχές στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας.

Η δικηγόρος υπογραμμίζει επίσης ότι ο τρόπος τέλεσης της πράξης παρέπεμπε σε άτομο χωρίς εμπειρία, στοιχείο που από την πρώτη στιγμή κίνησε ερωτήματα. «Δεν πήγε ποτέ το μυαλό τους ότι μπορεί να είναι η δράστις», αναφέρει στο Mega η δικηγόρος Αικατερίνη Τσιώνα.

«Η οικογένεια σύσσωμη παρίσταται για υποστήριξη κατηγορίας. Είναι αιφνιδιασμένη με αυτό που έγινε. Καταλάβαιναν από την αρχή ότι κάτι δεν πάει καλά γενικότερα στην υπόθεση, δηλαδή εξαρχής πήγαινε το μυαλό τους σε σενάρια ότι κάτι είναι οργανωμένο διαφορετικά, γιατί υπήρξαν πολλά περίεργα ευρήματα.

Η συμπεριφορά της κατηγορούμενης το επόμενο διάστημα, χωρίς να μπορούν να φανταστούν ότι είναι αλήθεια, θεώρησαν ότι ήταν από το σοκ της. Δεν εμφάνιζε κάποια σταθερότητα, κάτι που τους είχε προβληματίσει, αλλά δεν πήγαινε το μυαλό τους ότι αυτή είναι η δράστις.

Ωστόσο, η κατηγορουμένη από την πρώτη στιγμή συνέδραμε στις αρχές με τρόπο καθολικό. Δηλαδή έδωσε ό,τι υλικό υπήρχε από κάμερες, έδωσε καταθέσεις και ήδη έψαχναν, έβλεπαν ότι κάτι έχει γίνει. Το βράδυ που έγινε η δολοφονία είχε ισχυριστεί ότι ήταν στο σπίτι της.

Γενικά, ακόμη δεν μπορούν να το πιστέψουν. Προσπαθούν να το διαχειριστούν. Κάποιο άλλο δείγμα ή κάποιος τσακωμός δεν υπήρχε στην αντίληψή τους για να πουν ότι υπάρχει κάποιο προηγούμενο. Αυτό είναι βέβαιο, γιατί τους είχα ρωτήσει και εγώ.

Βέβαια, ο τρόπος που είχε δολοφονηθεί η ηλικιωμένη φαινόταν ότι ήταν από άνθρωπο που δεν έχει εμπειρία και φαινόταν ότι είχε την ίδια δύναμη με τη θανούσα· δηλαδή έγινε πολύ άτσαλα».

Υποψήφια με τη Χρυσή Αυγή η 46χρονη

Η 46χρονη εντάχθηκε στους κόλπους της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» και μάλιστα κατέβηκε ως υποψήφια σε δημοτικές και βουλευτικές εκλογές.

Όπως φαίνεται από αναρτήσεις της, είχε ασπαστεί πλήρως την ιδεολογία της νεοναζιστικής οργάνωσης. Σε είδηση για δολοφονία άντρα από τον πατέρα της γυναίκας που είχε κατηγορηθεί ότι βίαζε, η ίδια είχε σχολιάσει:

«Λέω και εγώ, είχε Έλληνας τέτοια αρ@@; Όπως και να ‘χει μπράβο στον πατέρα».

Το 2012 είχε κατέβει με την «Χρυσή Αυγή» στη Α΄ Θεσσαλονίκης και είχε βγει τρίτη από το τέλος με 4.691 ψήφους. Παρέμεινε στους κόλπους της Οργάνωσης του Νίκου Μιχαλολιάκου, και τα επόμενα χρόνια κατέβηκε ως υποψήφια στην Αττική.

«Οι Έλληνες είναι μία ιδιαίτερη φυλή και καλά θα κάνουν και οι γυναίκες, γιατί οι Ελληνίδες έχουν σκαρτέψει, καλά θα κάνουν να μην μιμούνται τα πρότυπα αυτά που βλέπουν στα περιοδικά ή οπουδήποτε. Να είναι καθεμιά η προσωπικότητά της, αυτό που είναι, η Ελληνίδα. Να ξέρετε δεν είμαστε ούτε Ευρωπαίοι ούτε Βαλκάνιοι ούτε Άγγλοι ούτε Αμερικάνοι. Είμαστε Έλληνες! Μια ιδιαίτερη φυλή σε έναν ιδιαίτερο τόπο», έλεγε η ίδια.

Το 2015 κατέβηκε υποψήφια στη B΄ Αθηνών, στις εκλογές του Γενάρη όταν συγκέντρωσε 848 σταυρούς. Το 2019 ήταν υποψήφια στις δημοτικές εκλογές στην 4η κοινότητα της Αθήνας, με τον συνδυασμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

Η ίδια απέφευγε να μιλήσει για την εξάρτησή της από τον τζόγο. Το έκανε κατά τη διάρκεια της ομολογίας της σε αστυνομικούς όταν μίλησε για το κίνητρο του εγκλήματος.