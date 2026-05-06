Μενού

Σαλαμίνα: ΕΔΕ για την παράσυρση 12χρονης από περιπολικό - Συνελήφθη ο οδηγός του

Διατάχθηκε ΕΔΕ για το τροχαίο με την παράσυρση μίας 12χρονης μαθήτριας έξω από δημοτικό σχολείο στην Σαλαμίνα.

Reader symbol
Newsroom
ελασ
Περιπολικό | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Διαταγή για Ένορκη Διοικητική Εξέταση δόθηκε για την παράσυρση 12χρονης από περιπολικό στη Σαλαμίνα.

Την είδηση έκανε γνωστή μιλώντας στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ενώ πρόσθεσε ότι ο οδηγός έχει συλληφθεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (5/5) έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο, όπου η 12χρονη φέρεται να διέσχιζε τη διάβαση πεζών, λίγο μετά τις 20:00.

Η ζωή της 12χρονης δεν κινδυνεύει ενώ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι και τοποθετήθηκαν λάμες.

Διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία Σαλαμίνας, για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο τροχαίο ατύχημα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ