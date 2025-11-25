Σαλαμίνα: Οι 10.000 που έπαιξε στον τζόγο, η σκηνοθετημένη ληστεία και το λάθος στις κάμερες

Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την άγρια δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα από τα χέρια της 46χρονης νύφης της. Η άτυχη γυναίκα είχε βρεθεί με χτυπήματα από μπουκάλι στο πρόσωπο και μαχαιριές στο σώμα και στο κεφάλι.

«Συνεργαστήκαμε από την πρώτη ημέρα με τους Αστυνομικούς της ΓΑΔΑ και είχαμε αναφέρει όλα τα πρόσωπα για τα οποία είχαμε υποψίες. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και η συγκεκριμένη (σ.σ. η 46χρονη). Εγώ ήξερα από την πρώτη στιγμή ότι είναι άτομο από «μέσα» που ήξερε πράγματα για το σπίτι. Είχε πάει το μυαλό μου και σε αυτή. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι», τονίζει η κόρη του θύματος σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι 10.000 που έδωσε στο ζευγάρι για να τις φυλάει

Η 46χρονη, υποψήφια βουλευτής της Χρυσής Αυγής παλιότερα στη Θεσσαλονίκη, ήταν εθισμένη στον τζόγο. Μετά το σύμφωνο συμβίωσης που υπέγραψε το ζευγάρι, η ηλικιωμένη τους έδωσε 10.000 ευρώ από τις οικονομίες της για να της τα φυλάνε εκείνοι. Το ποσό αυτό όμως κάποια στιγμή χάθηκε, με τις Αρχές να πιστεύουν ότι η καθ’ ομολογία δολοφόνος, το έχασε στον τζόγο. Ο γιος της ηλικιωμένης συγκέντρωσε 8.000 ευρώ για να τα επιστρέψει στη μητέρα του και έμεναν άλλα 2.000 ευρώ που μάζευε σταδιακά.

Η 46χρονη για να καλύψει και τη νέα απώλεια των χρημάτων που επίσης έπαιξε στον τζόγο αποφάσισε να στήσει τη ληστεία. Πήγε στο σπίτι της πεθεράς της στις 31 Οκτωβρίου, αφού προηγουμένως, είχε στρέψει τη φορά των καμερών ασφαλείας σε άλλα σημεία, πάρκαρε το αυτοκίνητό της σε ένα στενάκι, κατέβηκε από την πλευρά του βουνού, έσπασε το παράθυρο και με καλυμμένο το πρόσωπό της μπήκε στο σπίτι.

Σαλαμίνα | ΕΡΤ

Με απειλές αρχικά, ζήτησε από την ηλικιωμένη τα χρήματα. Κάποια στιγμή φοβήθηκε ότι η πεθερά της την αναγνώρισε και τότε τη χτύπησε με ένα μπουκάλι στο πρόσωπο και το κεφάλι και στη συνέχεια με ένα μαχαίρι στο κεφάλι, στον λαιμό και τα πλευρά, προκαλώντας τον θάνατο της ανήμπορης να αντιδράσει ηλικιωμένης που αντιμετώπιζε και κινητικά προβλήματα.

Μετά τη δολοφονία μπήκε στο αυτοκίνητό του πατέρα της και έφυγε.

Στη συνέχεια, πήγε στο σπίτι της, έβαλε τα ματωμένα ρούχα της, τα γάντια που φορούσε και την κουκούλα σε μία σακούλα και την πέταξε στα σκουπίδια. Οι αστυνομικοί απο βιντεοληπτικά υλικά που είχαν διαπίστωσαν πως ήταν η μόνη που έφυγε από την περιοχή.

Εντόπισαν κηλίδες αίματος στο αυτοκίνητο που δεν ανήκαν στην ίδια, ενώ αναμένουν και την τυπική διασταύρωση από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για την ταυτοποίηση του ευρήματος με το θύμα.

Το λάθος με τις κάμερες

Ο γιος της 75χρονης είχε εγκαταστήσει στο σπίτι της ηλικιωμένης κάμερες για να μπορεί να βλέπει με εφαρμογή στο κινητό του τηλέφωνο αν χρειάζεται βοήθεια η μητέρα του. Την εφαρμογή αυτή είχε στο κινητό της και η 46χρονη.

Πριν εισβάλει στο σπίτι της πεθεράς της για την ληστεία η 46χρονη κατάφερε να αλλάξει τη θέση των καμερών με την εφαρμογή στο κινητό της. Παρέλειψε ωστόσο να απενεργοποιήσει τον ήχο.

Σαλαμίνα | INTIME

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι πως - σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Mega - η άτυχη ηλικιωμένη γυναίκα ικέτευε στα τελευταία λεπτά της ζωής της, αποκαλώντας την δολοφόνο της «αγόρι μου». Νόμιζε δηλαδή, πως ήταν άντρας αυτός που με κάθε χτύπημα προσπαθούσε να της αφαιρέσει τη ζωή και όχι η νύφη της.

«Θρηνούμε δύο ανθρώπους»

«Εμείς ως οικογένεια αυτή την στιγμή θρηνούμε δύο ανθρώπους, έναν στον χώμα, και έναν στη φυλακή» ανέφερε σε δηλώσεις της στο Mega, η κόρη της άτυχης 75χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε από την 46χρονη νύφη της στη Σαλαμίνα.

«Έχει κλείσει η διαδικασία, έχει βρεθεί ο ένοχος» ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε πως «η Δικαιοσύνη θα μιλήσει και ο Θεός ξέρει. Δεν υπάρχει οργή, μόνο θλίψη για τα γεγονότα που έχουν συμβεί στην οικογένειά μας. Είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, δεμένοι, και η μάνα μας στον ουρανό ψηλά, μαζί με τον πατέρα μας].

Σε επικοινωνία που είχε η Ζήνα Κουτσελίνη με την κόρη του θύματος, της είπε πως από την αρχή υποπτευόταν ως υπεύθυνη για τον θάνατο της μητέρας της τη νύφη της και μάλιστα είχε μοιραστεί τις υποψίες της με τους αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών που έκαναν τις έρευνες.



