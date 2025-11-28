Προφυλακιστέα κρίθηκε η 46χρονη που κατηγορείται ότι σκότωσε την 75χρονη πεθερά της στη Σαλαμίνα, αφού οι ισχυρισμοί της ότι «δεν θυμάται απολύτως τίποτα» δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακριτή.

Συγκεκριμένα βάσει όσων υποστήριξε στην απολογία της, την Παρασκευή (28/11), στα δικαστήρια του Πειραιά, η κατηγορούμενη δεν αποδέχεται τη δολοφονία της πεθεράς της με την δικηγόρο της να δηλώνει ότι «δεν θυμάται απολύτως τίποτα» από την ημέρα του εγκλήματος και ότι έχει «κενά μνήμης».

Σύμφωνα επίσης με την συνήγορό της, η οποία έκανε δηλώσεις λίγο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της απολογίας της 46χρονος, η ίδια «σοκαρίστηκε από το θέαμα της νεκρής πεθεράς της», ενώ θα ζητηθεί πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό ντοκουμέντο που βρίσκεται στη δικογραφία.

Λίγο πριν από τις 08:00, η κατηγορούμενη οδηγήθηκε στο δικαστήριο υπό την συνοδεία τουλάχιστον δώδεκα αστυνομικών της ΔΟΕ, φορώντας μάλιστα αλεξίσφαιρο γιλέκο. Η απολογία της ενώπιον του ανακριτή διήρκησε περίπου ενενήντα λεπτά.

Στη συνέχεια εμφανίστηκαν οι συνήγοροι υπεράσπισης, με την κυρία Μαρούπα να τονίζει ότι «τα στοιχεία είναι ελλιπή» και ότι «δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η κατηγορούμενη φέρεται να ομολόγησε». Υποστήριξε επίσης πως «δεν προκύπτει χρήμα ως κίνητρο» και ότι «δεν διαφαίνεται μένος ή μίσος απέναντι στο θύμα».

Ακόμη ισχυρίστηκε πως έχει κενά μνήμης, για οποία θα ζητηθεί ιατρική εξέταση και πως «τρέμει σύγκορμη εδώ και τρεις ημέρες».

Οικογένεια θύματος: «Η δολοφονία ήταν οργανωμένη»

Από την πλευρά της η οικογένεια του θύματος, υποστήριξε μέσω της δικηγόρου της, Κατερίνα Τσιόνα, πως «η δολοφονία ήταν οργανωμένη» ενώ αμφισβήτησε πλήρως τους ισχυρισμούς περί ελλιπών στοιχείων, υπενθυμίζοντας πως υπαρχουν το 38λεπτο ηχητικό ντοκουμέντο, οπτικά ντοκουμέντα από κάμερες καθώς και χρονολογημένη καταγραφή των κινήσεων της κατηγορούμενης πριν και μετά το έγκλημα.

Η δικηγόρος στη συνέχεια υπογράμμισε ότι η αρχική ομολογία της 46χρονης είχε γίνει «με όλες τις νόμιμες διατυπώσεις» και περιείχε «λεπτομέρειες που ούτε το ηχητικό δεν θα μπορούσε να δώσει».

«Χθες έκλαιγαν με αυτά που άκουσαν. Η μητέρα τους πέρασε 20 δραματικά λεπτά παρακαλώντας για τη ζωή της», ανέφερε η δικηγόρος για την ψυχολογική κατάσταση της οικογένειας ενώ τόνισε ότι η οικογένεια περίμενε σήμερα να ακούσει «μια εξήγηση».