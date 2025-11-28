Σαλαμίνα: «Τη σόκαρε η νεκρή πεθερά της» - Αλλάζει τροπάριο η 46χρονη και δηλώνει αμνησία

Η 46χρονη δολοφόνος της άτυχης 75χρονης στη Σαλαμίνα έφτασε νωρίτερα σήμερα (28/11) στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά για την απολογία της, τηρώντας τώρα διαφορετική «γραμμή».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, φαίνεται να τα παίρνει όλα πίσω και να δηλώνει στις δικαστικές αρχές ότι δεν θυμάται τα συμβάντα που οδήγησαν στον προσεκτικά σχεδιασμένο φόνο της ηλικιωμένης πεθεράς της.

Κατά τη δικηγόρο της οικογένειας της ηλικιωμένης, που μίλησε στην ΕΡΤ, υπάρχει μεταστροφή της 46χρονης ως προς όσα υποστήριζε, ενώ αυτό το επιβεβαίωσε και η δικηγόρος της κατηγορουμένης, Ειρήνη Μαρούπα.

Σαλαμίνα: Η νέα «γραμμή» της 46χρονης

Η συνήγορος της 46χρονης σημείωσε πως υπήρχαν αρκετά άτομα που θα μπορούσαν να τροποποιήσουν τις κάμερες στο σπίτι της ηλικιωμένης.

Διαβάστε ακόμα: Ιωάννα Τούνη: Φορτισμένη έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης - «Έχει βιαστεί ο ψυχισμός μου»

«36 ώρες υπήρχαν κάμερες που ήταν απενεργοποιημένες. Γιατί από τα τέσσερα πρόσωπα που καταθέτουν ενόρκως και είχαν πρόσβαση στις κάμερες, κανείς δεν ανησύχησε για να αποκαταστήσει τη λειτουργία της κάμερας;», είπε χαρακτηριστικά.

Είπε, ακόμη, ότι υπάρχουν ενστάσεις και ως προς την πρόσβαση στο σπίτι αλλά και πώς τελέσθη το έγκλημα.

Επιπλέον η κ. Μαρούπα ισχυρίστηκε πως η 46χρονη απολογήθηκε σε κλίμα σύγχυσης και αναρωτήθηκε πώς μπορούσε να μπει στο σπίτι, αφού έχει μια πολύ ψηλή μάντρα.

Σαλαμίνα: «Τη σόκαρε η νεκρή πεθερά της»

«Δεν θυμάται απολύτως τίποτα να έχει κάνει, σοκαρίστηκε από το θέαμα της νεκρής πεθεράς», είπε η δικηγόρος και πρόσθεσε πως η πελάτισσά της δεν αποδέχεται τη δολοφονία.

Διαβάστε ακόμα: Πικέρμι: Υπερχείλισε ποτάμι - Πού διακόπηκε η κυκλοφορία

Η αλλαγή στάσης της 46χρονης, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της δικηγόρου της οικογένειας του θύματος, Κατερίνας Τσιώνα, η οποία αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν τις προηγούμενες μέρες να δήλωνε μεταμέλεια και τώρα να μην αποδέχεται τη δολοφονία.

Τέλος η συνήγορος της 46χρονης σημείωσε πως η απώλεια μνήμης είναι χαρακτηριστικό ψυχικών διαταραχών και πως θα πρέπει να διερευνηθεί αν η κατηγορούμενη αντιμετωπίζει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα.

Η μεταγωγή της έγινε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ενώ συγκεντρωμένο πλήθος την αποδοκίμασε έντονα έξω από τα δικαστήριο.

Σαλαμίνα: Όλα για τον «παρά»

Οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι αυτό που εξόργισε την 46χρονη και οδηγήθηκε στη δολοφονία της 75χρονης ήταν το γεγονός ότι δεν έβρισκε τις 8.000 ευρώ που της είχε επιστρέψει ο σύζυγός της, από τις 10.000 ευρώ που τους είχε εμπιστευτεί για να φυλάξουν.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στο ανατριχιαστικό ηχητικό ντοκουμέντο που έχουν στα χέρια τους, εκτός από τις τελευταίες ώρες της 75χρονης, ακούγονται και οι προσπάθειες της 46χρονης να βρει τα χρήματα μέσα στο σπίτι.

Συγκεκριμένα ακούγονται θόρυβοι από συρτάρια και ντουλάπες, αλλά και η 46χρονη να επιστρέφει κάθε φορά που δεν έβρισκε τα χρήματα και να χτυπά με απίστευτη αγριότητα την ηλικιωμένη.