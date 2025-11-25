Σαλαμίνα: Η προειδοποίηση της γιαγιάς στην εγγονή της για την 46χρονη - Ράκος ο γιος της 75χρονης

Τραγική φιγούρα στο άγριο έγκλημα της Σαλαμίνας, ο γιος της 75χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε από την... σύζυγό του. Ο γιος του θύματος είναι ράκος, δεν μπορεί να πιστέψει το τί έχει συμβεί και φυσικά ότι η ίδια του η γυναίκα, αυτή που πριν λίγες ημέρες αποκαλούσε στήριγμά του, δολοφόνησε τη μητέρα του.

Από το βράδυ της Δευτέρας (24/11) που ομολόγησε η 46χρονη ότι αυτή διέπραξε το στυγερό έγκλημα, ο γιος της 75χρονης γυναίκας, δεν μπορεί να ηρεμήσει.

Διαβάστε ακόμα: Σαλαμίνα: Οι 10.000 που έπαιξε στον τζόγο, η σκηνοθετημένη ληστεία και το λάθος στις κάμερες

Είναι η γυναίκα που όλο αυτόν τον καιρό ζητούσε τη στήριξή της για να ξεπεράσει το σοκ της δολοφονίας και ξαφνικά ήρθε αντιμέτωπος με ένα ισχυρότερο σοκ.

Ο γιος του θύματος βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και σύμφωνα με το Star, εκτός από την ιατρική βοήθεια που ζήτησε για να ηρεμήσει, πήρε και αναρρωτική άδεια, γιατί δεν μπορεί να επιστρέψει στη δουλειά του.

Η προειδοποίηση της γιαγιάς στην εγγονή της

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ, η 75χρονη είχε πει πριν καιρό στην εγγονή της, πως πρέπει γενικά να προσέχουν όλοι την 46χρονη νύφη της. Φαίνεται πως κάτι της είχε κάνει εντύπωση. Έτσι, η εγγονή και η κόρη της, από την πρώτη ημέρα που έγινε η ληστεία, είχαν βάλει στο «στόχαστρο» τη νύφη της 75χρονης.

Δύο μέρες αργότερα και έχοντας μόνο ενδείξεις και όχι αποδείξεις, πήγαν στην Αστυνομία και την έβαλαν στο κάδρο των ερευνών, για να ακολουθήσουν οι συνταρακτικές αποκαλύψεις της αστυνομικής έρευνας.

Διαβάστε ακόμα: Σαλαμίνα: «Αγόρι μου» - Η 75χρονη νόμιζε πως η δολοφόνος της ήταν άντρας