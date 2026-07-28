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Σαλμονέλα: Στο μικροσκόπιο τα δείγματα από τη Νίκαια - Πιθανή σύνδεση με Λαμία και Καστοριά

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων από τους ασθενείς με τροφική δηλητηρίαση στην Αθήνα, οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να βρουν την πηγή της μόλυνσης.

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Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας
Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας | EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
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Μετά τη Λαμία και την Καστοριά, ανησυχία και στην Αθήνα για περιστατικά σαλμονέλας. Η διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, Ελένη Κανταράκη, μίλησε για τους ασθενείς που έφτασαν στο νοσηλευτικό ίδρυμα με τροφική δηλητηρίαση

Όπως είπε, σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ, προσήλθαν επτά άτομα, μεταξύ αυτών δύο ανήλικοι, την Κυριακή 26 Ιουλίου. 

«Ανάμεσά τους ήταν και μία οικογένεια με δύο παιδιά περίπου 11 ετών. Όλοι οι ασθενείς εξετάστηκαν, παρουσίασαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, πυρετό, εμετό και διάρροια. Έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα, ελήφθησαν δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο και αποχώρησαν» επεσήμανε.

Η ίδια εξήγησε πως η αιτία της ασθένειάς τους, αναμένεται να διευκρινιστεί μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων, που θα είναι διαθέσιμα το επόμενο διάστημα.

Όλοι οι ασθενείς, όπως ενημέρωσε, έχουν σταθεροποιηθεί και δεν απαιτήθηκε η νοσηλεία κανενός εξ αυτών. 

Το περιστατικό ερευνάται, ενώ οι αρμόδιες Αρχές αναζητούν την πηγή της μόλυνσης, καθώς δεν αποκλείεται να υπάρχει σύνδεση με τα αντίστοιχα περιστατικά σε άλλες πόλεις το προηγούμενο διάστημα.

Σε αυτή την περίπτωση, όλοι οι ασθενείς που έπαθαν τροφική δηλητηρίαση είχαν φάει κοτόπουλο από το ίδιο κατάστημα.

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