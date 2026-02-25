Σάλος με δικηγόρο - Punisher που μπήκε με περίστροφο στην αίθουσα: Η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕνΔΕ) προέβη σε παρέμβαση για ένα απερίγραπτο περιστατικό, με δικηγόρο που μπήκε οπλοφορώντας σε ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη διάρκεια ποινικής δίκης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, πληρεξούσιος δικηγόρος διαδίκου έφερε περίστροφο σε εμφανές σημείο γύρω από τη μέση του, με τρόπο ώστε να είναι ορατό σε όλους τους παρευρισκόμενους, μεταξύ των οποίων και τα μέλη της δικαστικής σύνθεσης.

Η Πρόεδρος της διαδικασίας, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία του όπλου, διέκοψε τη δίκη και ζήτησε άμεσα από τη φρουρά του δικαστηρίου να ελέγξει τον συνήγορο. Το όπλο αφαιρέθηκε χωρίς να προκληθεί περαιτέρω ένταση.

Ερωτηματικά ασφαλείας για τον δικηγόρο «εκδικητή»

Στην ανακοίνωσή της, η ΕνΔΕ τονίζει ότι το περιστατικό θέτει ουσιώδη ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες ασφαλείας εντός των δικαστηρίων, τα οποία απολαμβάνουν ειδικής μεταχείρισης βάσει του νόμου περί όπλων.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η αξιοποίηση κενών ελέγχου από μεμονωμένους συνηγόρους, ακόμη και σε περιπτώσεις νόμιμης οπλοφορίας, μπορεί να πλήξει το κύρος της ακροαματικής διαδικασίας και την αξιοπιστία της Δικαιοσύνης.

Η αίσθηση ασφάλειας για τους δικαστές, τους δικηγόρους και όλους τους παράγοντες της δίκης εξασφαλίζεται μόνο με την πρόβλεψη και εφαρμογή κατάλληλων μέτρων προστασίας, και όχι με ανοχή σε ατομικές πρακτικές «άγριας Δύσης», που θίγουν το κύρος του θεσμού της Δικαιοσύνης, σημειώνει η ανακοίνωση και τονίζει ότι από το περιστατικό αυτό αναδεικνύεται η ανάγκη αναθεώρησης των μέτρων ασφαλείας και ενίσχυσης των ελέγχων εντός των δικαστικών καταστημάτων, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των δικών.