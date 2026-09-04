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Σαμοθράκη: Αιφνίδιος θάνατος ανθυπασπιστή εν ώρα υπηρεσίας

Ο ανθυπασπιστής υπηρετούσε στο στρατόπεδο «Δημογέροντα Χατζηγεωργή», όπου και εντοπίστηκε νεκρός από συναδέλφους του.

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Την τελευταία του πνοή άφησε στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων, εν ώρα υπηρεσίας, στη Σαμοθράκη.

Όπως μεταφέρει το evros-news.gr, το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης (03/09), στο στρατόπεδο «Δημογέροντα Χατζηγεωργή». 

Τον άτυχο 53χρονο βρήκαν συνάδερφοι του και ειδοποίησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας στην Καμαριώτισσα, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις φαίνεται να δείχνουν ότι έχασε τη ζωή του από ανακοπή, αλλά έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή για να ξεκαθαριστεί.

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