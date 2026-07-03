Σαν σκηνή από θρίλερ: Σπίτια στην Άνοιξη καλύφθηκαν από περίεργη κόκκινη ουσία

Αντιμέτωποι με μία περίεργη εικόνα ήρθαν κάτοικοι στην περιοχή της Άνοιξης, όταν τα σπίτια τους καλύφθηκαν από μία άγνωστη κόκκινη χρωστική, με έντονη μυρωδιά.

Το απόγευμα της Τρίτης (30/06), οι κάτοικοι τουλάχιστον 4-5 σπιτιών διαπίστωσαν ότι τα οικήματα τους είχαν καλυφθεί - σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό - από το άγνωστης προέλευσης κόκκινο χρώμα.

Σε μία περίπτωση, το σπίτι έμοιαζε σαν εικόνα βγαλμένη από θρίλερ, με τοίχους, κήπο, δέντρα, καρέκλες κ.α. να έχουν κοκκινήσει.

Η ιδιοκτήτρια είπε στον ΣΚΑΪ πως άκουσε έναν ήχο, σαν να βρέχει, και όταν βγήκε έξω σοκαρίστηκε από την εικόνα, πιστεύοντας, αρχικά, πως ήταν αίμα.

Πλην του κόκκινου χρώματος, η ουσία είναι γλιστερή και έχει έντονη μυρωδιά.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς σκέψη όλων ήταν πως επρόκειτο για κάποιο επιβραδυντικό υλικό για πυρκαγιές, ωστόσο επεσήμανε πως δεν είχε κάνει κάποια επιχείρηση στην περιοχή, ούτε είχε αναφερθεί διαρροή από πιλότο.

Ο κ. Σπυρόπουλος, ένας από τους κατοίκους που επλήγησαν από το περιστατικό, σημείωσε πως καθάριζε ώρες μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει και πολλά.

Ο ίδιος επεσήμανε πως λίγη ώρα πριν λάβει χώρα το περιστατικό, είχε δει να πετάει ένα «κίτρινο αεροσκάφος» από το σημείο.