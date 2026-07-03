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Σαν σκηνή από θρίλερ: Σπίτια στην Άνοιξη καλύφθηκαν από περίεργη κόκκινη ουσία

Σοκαρισμένη μία κάτοικος, βγήκε από το σπίτι της και αρχικά πίστεψε ότι ήταν αίμα. Η ουσία είναι γλιστερή και έχει έντονη μυρωδιά. 

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Έβρεξε άγνωστη κόκκινη χρωστική ουσία στην Άνοιξη
Έβρεξε άγνωστη κόκκινη χρωστική ουσία στην Άνοιξη | Glomex/SKAI
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Αντιμέτωποι με μία περίεργη εικόνα ήρθαν κάτοικοι στην περιοχή της Άνοιξης, όταν τα σπίτια τους καλύφθηκαν από μία άγνωστη κόκκινη χρωστική, με έντονη μυρωδιά.

Το απόγευμα της Τρίτης (30/06), οι κάτοικοι τουλάχιστον 4-5 σπιτιών διαπίστωσαν ότι τα οικήματα τους είχαν καλυφθεί - σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό - από το άγνωστης προέλευσης κόκκινο χρώμα. 

Σε μία περίπτωση, το σπίτι έμοιαζε σαν εικόνα βγαλμένη από θρίλερ, με τοίχους, κήπο, δέντρα, καρέκλες κ.α. να έχουν κοκκινήσει.

Η ιδιοκτήτρια είπε στον ΣΚΑΪ πως άκουσε έναν ήχο, σαν να βρέχει, και όταν βγήκε έξω σοκαρίστηκε από την εικόνα, πιστεύοντας, αρχικά, πως ήταν αίμα

Πλην του κόκκινου χρώματος, η ουσία είναι γλιστερή και έχει έντονη μυρωδιά. 

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς σκέψη όλων ήταν πως επρόκειτο για κάποιο επιβραδυντικό υλικό για πυρκαγιές, ωστόσο επεσήμανε πως δεν είχε κάνει κάποια επιχείρηση στην περιοχή, ούτε είχε αναφερθεί διαρροή από πιλότο. 

Ο κ. Σπυρόπουλος, ένας από τους κατοίκους που επλήγησαν από το περιστατικό, σημείωσε πως καθάριζε ώρες μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει και πολλά. 

Ο ίδιος επεσήμανε πως λίγη ώρα πριν λάβει χώρα το περιστατικό, είχε δει να πετάει ένα «κίτρινο αεροσκάφος» από το σημείο. 

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