Τι είπατε; Zευγάρια ξένων πληρώνουν έως και 160.000 ευρώ για έναν γάμο σε ελληνικό νησί

Η τάση του destination wedding (γάμος σε προορισμό) αποτελεί φαινόμενο που ευδοκιμεί όλο και περισσότερο στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο στα ελληνικά νησιά. Άνθρωποι από κάθε γωνιά του κόσμου ξοδεύουν χιλιάδες μέχρι και εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν πραγματικότητα τον γάμο των ονείρων τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με έρευνα της Focus Bari «Saying Yes to Greece – Destination Weddings στην Ελλάδα: Η αποτύπωση της αγοράς», η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Destination Weddings Tourism Forum – Greece 2026, το μέσο budget ανά γάμο φτάνει τις 160.000 ευρώ (προ ΦΠΑ), ενώ η συνολική ετήσια οικονομική συνεισφορά του κλάδου μπορεί να αγγίξει έως και τα 2,5 δισ. ευρώ.

Έτσι, ο γαμήλιος τουρισμός αναδεικνύεται ως ένας από τους πιο δυναμικούς και επικερδείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, εμφανίζοντας παράλληλα σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί ο παγκόσμιος χαρακτήρας της αγοράς, καθώς το 77% των γάμων που διαχειρίζονται wedding planners αφορά ζευγάρια από το εξωτερικό. Κυρίαρχες αγορές καθίστανται οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, ο Καναδάς και το Ισραήλ, ενώ δυναμικά αναπτύσσονται νέες αγορές, όπως η Ινδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ενδεικτικά, το 95% των επαγγελματιών δηλώνει ζήτηση από τις ΗΠΑ, το 58% από το Ηνωμένο Βασίλειο, το 27% από την Αυστραλία, το 24% από τον Καναδά, το 18% από το Ισραήλ και το 16% από τα ΗΑΕ.

Γάμοι με προϋπολογισμό έως και 1 εκατ. ευρώ

Η έρευνα καταγράφει και τις βασικές προτιμήσεις των ζευγαριών: το 95% αναζητά αυθεντικές τοπικές εμπειρίες και εξατομικευμένο σχεδιασμό, το 92% δίνει έμφαση στην ιδιωτικότητα, ενώ το 84% επιλέγει υψηλού επιπέδου γαστρονομία. Παράλληλα, το 34% στρέφεται σε eco-friendly πρακτικές, γεγονός που δείχνει το ενδιαφέρον του κόσμου για πιο βιώσιμα μοντέλα διοργάνωσης.

Την ίδια στιγμή, όλο και περισσότερη δημοτικότητα κερδίζουν οι πολυήμεροι γάμοι, οι pre και post-wedding δραστηριότητες και η συνολική εμπειρία προορισμού. Για παράδειγμα, αναφορικά με την ινδική αγορά, ένας τριήμερος γάμος 300 καλεσμένων μπορεί να φτάσει σε προϋπολογισμό έως και 1 εκατ. ευρώ.

Το Destination Weddings Tourism Forum – Greece 2026 πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή θεσμικών εκπροσώπων, επαγγελματιών και διεθνών opinion leaders, αναδεικνύοντας τον γαμήλιο τουρισμό ως στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης με υψηλή προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία.

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ότι ο γαμήλιος τουρισμός αποτελεί μια βαθιά προσωπική εμπειρία που δημιουργεί σημαντική αξία για τις τοπικές κοινωνίες, καθώς συνδέεται με μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής και αυξημένη δαπάνη. Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσωνας Φωτήλας στάθηκε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, όπως η ιστορία και η πολιτιστική της ταυτότητα.