Σαρωτικές αλλαγές στα Airbnb: Τι προβλέπει ο «νόμος του 51%» και πότε μπαίνει σε εφαρμογή

Για το νέο νομοσχέδιο που θα εισαγάγει τον «νόμο του 51%» στις πολυκατοικίες και να ρυθμίσει για πρώτη φορά περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, μίλησαν στην ΕΡΤ ο Γιάννης Μπούγας, Υφυπουργός Δικαιοσύνης και ο Ανδρέας Χίου, Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων.

Ο Υφυπουργός υποστήριξε αρχικά πως η πολιτική βούληση είναι να δοθεί μια ριζική, θα έλεγα και ανανεωμένη αναμόρφωση του πλαισίου συνιδιοκτησίας που διέπει σήμερα τις σύγχρονες σχέσεις των συνιδιοκτητών.

Και δεν είναι μόνο οι πολυκατοικίες. Έχουμε να κάνουμε και με την κάθετη ιδιοκτησία. Έχουμε να κάνουμε και με αδόμητες επιφάνειες, οικόπεδα τα οποία σήμερα λόγω ενός δύσκολου καθεστώτος δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, έτσι ώστε να οικοδομηθούν και να διατεθούν προς μίσθωση.

Airbnb - Το «περίγραμμα» του νέου πλαισίου

Και συμπλήρωσε: «Τα Airbnb είναι περίπου δέκα χρόνια που τα γνωρίζουμε στη χώρα μας. Οι κανονισμοί είναι παλαιότεροι. Ερχόμαστε λοιπόν, να ρυθμίσουμε με κανονισμούς που όταν συντάχθηκαν δεν είχαν υπόψιν τους αυτές τις σύγχρονες μορφές αξιοποίησης των ακινήτων.

Επομένως, χρειάζεται ένα κανονιστικό πλαίσιο το οποίο θα θέτει τους κανόνες και θα υπαγορεύει τις ρυθμίσεις και για αυτές τις μορφές ρύθμισης, όπως επίσης θα έχει τη δυνατότητα να επιλύονται ταχύτερα οι διαφορές. Διότι σήμερα, αν μπλέξουμε σε μια διαφορά οροφοκτησίας ή λύσης της κοινωνίας επί ακινήτου, ξέρετε ότι αυτό είναι μια μακρά δικαστική διαδικασία, η οποία στοιχίζει και πολλά χρήματα και αυτό αποτελεί αντικίνητρο στους συνιδιοκτήτες».

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Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «Το Airbnb πρέπει να υπακούει σε κανονιστικές ρυθμίσεις τις οποίες θα προβλέπει ο νόμος και θα δίνει ένα πλαίσιο ρύθμισης από τους κανονισμούς της πολυκατοικίας.

Τώρα θα έχουμε ένα πλαίσιο που θα κανονίζει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών μεταξύ τους, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στις πολυκατοικίες ή στις κάθετες ιδιοκτησίες. Διότι δεν είναι μόνο οι πολυκατοικίες, έχουμε και κάθετες ιδιοκτησίες που και εκεί αναφύονται σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν από τη συγκυριότητα».

Airbnb - Πότε έρχεται το νομοσχέδιο

Η αρμόδια επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει τις συνεδριάσεις της και, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, στόχος είναι το σχέδιο νόμου να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026. Ο κ. Μπουγάς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται να είναι το τελευταίο νομοθέτημα που θα εισηγηθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και θα ψηφίσει η Βουλή πριν από τις επόμενες εκλογές.

Την έντονη αντίθεσή του σε ενδεχόμενους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση εξέφρασε από τη δική του τώρα πλευρά ο Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων.

Βασική ένσταση του κ. Χίου είναι η αναφορά στη βραχυχρόνια μίσθωση ως μορφή «εμπορικής μίσθωσης». Όπως ανέφερε «Δεν είναι εμπορική μίσθωση η βραχυχρόνια μίσθωση. Βάσει του νόμου είναι κανονικά όπως όλες οι υπόλοιπες αστικές μισθώσεις.

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Ποιος έκανε βραχυχρόνια μίσθωση, εμπορική και δεν το γνωρίζουμε; Αν είναι δυνατόν. Και στο κάτω κάτω θα μπορούσα να πω και το εξής: Αν απαγορεύσει μια πολυκατοικία τις μισθώσεις τύπου Airbnb, γιατί να μην απαγορεύσει και τις μισθώσεις που κάνουν οι γιατροί και οι υπόλοιποι σε πολυκατοικίες; Είναι ακριβώς το ίδιο θα σας έλεγα».

Ως προς τη βασική ένσταση που έχει απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο, είπε πως αφορά τους περιορισμούς. «Δεν είναι δυνατόν να μπαίνουν περιορισμοί σε μια δραστηριότητα που φέρνει κοντά στα 4 δις στην Ελλάδα και έχει διπλασιάσει τον τουρισμό.

Καταλάβατε; Ο περιορισμός στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, δεν θα φέρει αποτελέσματα στη στεγαστική κρίση (…). Εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι η βραχυχρόνια μίσθωση θα μπορούσε να είναι η λύση του προβλήματος της στεγαστικής κρίσης».

Σε ό,τι αφορά τώρα το μέγεθος της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην ελληνική αγορά, υποστήριξε ότι τα ακίνητα που διατίθενται μέσω Airbnb αντιστοιχούν περίπου στο 0,4% του συνόλου των διαμερισμάτων προς μίσθωση. «Είναι μαζεμένα σε περιοχές που είναι τουριστικές. Για αυτό φαίνεται πολύ. Για παράδειγμα, στο Κουκάκι είναι παραπάνω, γύρω στο 3 με 4%».