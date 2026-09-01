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Αλλάζω Συσκευή: Δεύτερη ευκαιρία για επιδότηση έως 10.000 ευρώ - Ποιους αφορά

Η νέα προθεσμία της 30ής Σεπτεμβρίου αφορά αποκλειστικά την επανυποβολή του αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου και όχι την εκτέλεση νέων εργασιών.

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Κλειδιά σε σπίτι | Shutterstock
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Περισσότερες από 1.400 επιχειρήσεις που ολοκλήρωσαν τις επενδύσεις τους στο πλαίσιο του «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις», αλλά είδαν το αίτημα πληρωμής τους να απορρίπτεται λόγω ελλείψεων ή λαθών στα δικαιολογητικά, αποκτούν μία ακόμη ευκαιρία να διασφαλίσουν την επιδότηση.

Η νέα προθεσμία της 30ής Σεπτεμβρίου αφορά αποκλειστικά την επανυποβολή του αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου και όχι την εκτέλεση νέων εργασιών. Πρόκειται για μια κρίσιμη διάκριση για τους δικαιούχους, καθώς το πρόγραμμα δεν «ανοίγει» ξανά ούτε προσφέρεται πρόσθετος χρόνος σε επιχειρήσεις που δεν είχαν ολοκληρώσει εγκαίρως την επένδυσή τους.

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