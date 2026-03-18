Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία οι νοσοκομειακοί γιατροί σήμερα - Τα αιτήματά τους

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) κατέρχεται σε 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα, Τετάρτη (18/03).

Οι βασικές διεκδικήσεις έχουν να κάνουν με το ιατρικό μισθολόγιο και την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας.

Στη σχετική ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Όλες και όλοι στην πανελλαδική κλαδική απεργία στις 18 Μαρτίου και στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα!».

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται κάλεσμα για τις 12:00 έξω από το υπουργείο Υγείας.

«Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ανθρώπινα ωράρια».