Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία οι νοσοκομειακοί γιατροί σήμερα - Τα αιτήματά τους

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) κατέρχεται σε 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα, Τετάρτη (18/03).
Οι βασικές διεκδικήσεις έχουν να κάνουν με το ιατρικό μισθολόγιο και την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας.
Στη σχετική ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Όλες και όλοι στην πανελλαδική κλαδική απεργία στις 18 Μαρτίου και στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα!».
Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται κάλεσμα για τις 12:00 έξω από το υπουργείο Υγείας.
«Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ανθρώπινα ωράρια».
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.