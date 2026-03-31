Σε απεργία οι διοικητικοί του ΕΚΠΑ: Αιτήματα για μισθολογικό, πανεπιστημιακή αστυνομία και συμβάσεις

Σε απεργία με επίκεντρο το είδος των εργασιακών σχέσεων και την κάλυψη των κενών που υπάρχουν, καθώς και για οικονομικές διεκδικήσεις, προχωρά η Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΕΚΠΑ αύριο, Τετάρτη 1η Απριλίου.

Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει με συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια. Ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Αθηνών που είναι μέλος της ΟΔΠΤΕ αναφέρει μεταξύ άλλων ως προς το διεκδικητικό πλαίσιο:

«Καλούμε τους συλλογικούς φορείς εργαζομένων και φοιτητών στο ΕΚΠΑ να πάρουν αποφάσεις στήριξης της απεργίας μας, να παλέψουμε από κοινού και να διεκδικήσουμε:

Να παρθεί πίσω η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών! Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μετατροπή των συμβάσεων των συμβασιούχων σε αορίστου χρόνου . Έξω οι εργολάβοι από τα ΑΕΙ. Ούτε σκέψη για άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο.

Να παρθεί πίσω το νέο πειθαρχικό της καταστολής και του αυταρχισμού εναντίον εργαζομένων και φοιτητών! Η τρομοκρατία δε θα περάσει! Αυξήσεις στους μισθούς μας. Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και στη φοροληστεία. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς μας. Λεφτά για Υγεία και Παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία.

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Καμία δυσμενής μεταβολή των όρων εργασίας των συμβασιούχων».

Επίσης κοινή ανακοίνωση για επισφαλείς εργασιακές σχέσεις ΕΚΠΑ, υπογράφουν οι σύλλογοι: Σ.Δ.Π. Πανεπιστημίου Αθηνών, Ε.Τ.Ε.Π., ΠΑ.Σ.Ε.ΔΙ.Π., Σ.ΕΡ.Ε.Τ.Ε.