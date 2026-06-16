Σε αργία ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Παντελεήμων: Συνελήφθη γιατί έδειχνε τα γεννητικά του όργανα

Σάλος έχει προκληθεί με τον Μητροπολίτη Πτολεμαΐδος Παντελεήμονα, ο οποίος μετά από απόφαση του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοδώρου Β’, τέθηκε σε επ’ αόριστον αργία, μέχρι να «κλείσει» η υπόθεση που κατηγορείται.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Μητροπολίτης φέρεται να επεδείκνυε τα γεννητικά του όργανα σε διερχόμενους πολίτες.

Όπως σημειώνει το thestival.gr, η απόφαση γνωστοποιήθηκε μέσω επίσημης ανακοίνωσης της Γραμματείας του Πατριαρχείου, στην οποία γίνεται λόγος για «θλιβερό γεγονός» που έλαβε χώρα στην ελληνική πρωτεύουσα. Αν και στην ανακοίνωση δεν αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση του συμβάντος, η πατριαρχική απόφαση καταδεικνύει τη βαρύτητα με την οποία αντιμετωπίζεται η υπόθεση από την εκκλησιαστική διοίκηση.

Το χρονικό της σύλληψης του Μητροπολίτη

Ο Μητροπολίτης συνελήφθη στην Αθήνα από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ., μετά τις καταγγελίες για την επίδειξη γεννητικών οργάνων σε πολίτες.

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Το περιστατικό έλαβε χώρα στα Πετράλωνα, στην Αθήνα και αμέσως όταν έγινε αντιληπτό από τις αρχές, οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών.

Ποιος είναι ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος

Ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Παντελεήμων ανήκει στην ιεραρχία του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, το οποίο αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα Πατριαρχεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και έχει στην πνευματική του δικαιοδοσία ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο.

Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει σημαντική ιεραποστολική δράση σε χώρες της Αφρικής, με την ίδρυση νέων επισκοπών, την ανέγερση ναών, σχολείων και κοινωνικών δομών, καθώς και την ενίσχυση των τοπικών ορθόδοξων κοινοτήτων. Για τον λόγο αυτό, κάθε υπόθεση που αφορά μέλος της ανώτερης εκκλησιαστικής ηγεσίας προσελκύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο στον εκκλησιαστικό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο διάλογο.