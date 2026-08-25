Σε εξέλιξη η επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου: «Η σεζόν δεν τελείωσε», λέει ο Κικίλιας

Στην κορύφωσή της βρίσκεται η επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου, με την επιβατική κίνηση στα μεγάλα λιμάνια της χώρας και κυρίως στον Πειραιά να χτυπά «κόκκινο», αναφέρει το Orange Press Agency.

Το λιμάνι του Πειραιά επισκέφθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, προκειμένου να επιβλέψει την επιχείρηση διευκόλυνσης των ταξιδιωτών από το Λιμενικό Σώμα.

Επιστροφή αδειούχων - Έκκληση για υπομονή και έγκαιρη προσέλευση

​«Βλέπετε ότι όλοι οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος είναι στο πεδίο, καθότι η κίνηση είναι πολύ μεγάλη» δήλωσε ο κ. Κικίλιας, ζητώντας από τους ταξιδιώτες υπομονή και καλή διάθεση.

Παράλληλα, ζήτησε από τους επιβάτες να φτάνουν εγκαίρως στα λιμάνια προκειμένου να επιβιβάζονται με τάξη και ασφάλεια στα πλοία, τονίζοντας ότι το Λιμενικό βρίσκεται εκεί για να εξυπηρετεί με ευγένεια και σεβασμό, αλλά και για να εφαρμόζει το νόμο.

Επιστροφή αδειούχων - ​«Η τουριστική περίοδος δεν τελείωσε»

​Ο υπουργός έδωσε συγχαρητήρια στο Λιμενικό Σώμα για τον επαγγελματισμό και την προσφορά των στελεχών του καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

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Υπενθύμισε, μάλιστα, τη σημαντική συνδρομή τους στον απεγκλωβισμό εκατοντάδων συμπολιτών μας στις δύσκολες καταστάσεις με τις φωτιές. «Να πω ότι η τουριστική περίοδος δεν τελείωσε και ότι έχουμε μπροστά μας ακόμα δρόμο, άρα όλοι πρέπει να είμαστε συνεπείς με το καθήκον μας» συμπλήρωσε.

​Καταλήγοντας, ο Βασίλης Κικίλιας μίλησε για τη μεγάλη σημασία της ακτοπλοΐας και του τουρισμού για την εθνική οικονομία:

«Αυτό όλο που βλέπετε -τα νησιά μας, ο τουρισμός, η οικονομία, η ακτοπλοΐα- είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της χώρας με σημαντικά έσοδα. Το προασπίζουμε, το στηρίζουμε και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να το ενισχύσουμε, γιατί αυτό επιστρέφει χρήματα στην ελληνική οικογένεια, στους επαγγελματίες, στις οικογενειακές επιχειρήσεις και στο κράτος».α