Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον 49χρονο στην Παλλήνη: Ερωτηματικά για το χειρόγραφο σημείωμα και τις κακώσεις

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον νεκρό άνδρα που εντοπίστηκε σε δρόμο στην Παλλήνη δεμένος με τάιραπ γύρω από τον λαιμό του.

Η αστυνομία, εστιάζει σε ένα σημείωμα και στα χτυπήματα του 49χρονου. Συγκεκριμένα, κατά την έρευνα, εντόπισαν ένα χειρόγραφο σημείωμα, στο οποίο ο 49χρονος φέρεται να απευθύνεται στη σύζυγο και τον αδελφό του, εκφράζοντας την αγάπη του προς εκείνους.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, αυτό που «δυσκολεύει» την υπόθεση είναι το γεγονός ότι οι ιατροδικαστές κάνουν λόγο για κακώσεις στο σώμα του άτυχου άνδρα.

Τα τραύματα αυτά αναμένεται να εξεταστούν περαιτέρω μέσω της νεκροτομής, προκειμένου να διευκρινιστεί αν συνδέονται με τα αίτια θανάτου.

Παλλήνη: Πώς εντοπίστηκε ο άνδρας

Ο άνδρας, υπενθυμίζεται ότι είχε γύρω από τον λαιμό του δεμένο πλαστικό δεματικό καλώδιο (tie wrap) και δύο δεματικά, τοποθετημένα με αντίθετη κατεύθυνση.

Η σορός εντοπίστηκε από διερχόμενο πολίτη στη συμβολή των οδών 541 π.Χ. και Λεονταρίου στην Παλλήνη, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προχωρώντας σε αυτοψία και συλλογή στοιχείων.

