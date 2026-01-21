Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο - Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας, του Λαυρίου και του Πειραιά, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο.

Τα πλοία παραμένουν δεμένα, με τα δρομολόγια, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είτε να ακυρώνονται είτε να τροποποιούνται. Στον Πειραιά δεν αναμένεται να αναχωρήσουν τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγίου μέχρι τις 17:00 το απόγευμα.

Διαβάστε ακόμα: Καιρός: Κόκκινος συναγερμός σε πέντε περιφέρειες – Πού θα χτυπήσει η σφοδρή κακοκαιρία

Οι επιβάτες θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα πρακτορεία, τις εταιρίες και τα κατά τόπος Λιμεναρχεία, για όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις αναχωρήσεις.