Σε κλίμα φόρτισης οι φοιτητικές εκλογές μετά τα σοβαρά επεισόδια - Πώς εξελίσσεται η διαδικασία

Από νωρίς το πρωί σήμερα, Τετάρτη (13/05), άνοιξαν οι κάλπες στα πανεπιστήμια για τη διενέργεια των φοιτητικών εκλογών.
Η εκλογική διαδικασία ξεκίνησε στις 07:00 και θα ολοκληρωθεί στις 19:00, με τα μαθήματα να έχουν ανασταλεί για τη διευκόλυνση της συμμετοχής.
Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου μαζί με το φοιτητικό πάσο.
Στο επίκεντρο της φετινής αναμέτρησης βρίσκεται η επόμενη ημέρα του ελληνικού πανεπιστημίου, με την αναθεώρηση του άρθρου 16 και τη λειτουργία μη κρατικών ιδρυμάτων να αποτελούν το βασικό πεδίο αντιπαράθεσης.
Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται σε κλίμα φόρτισης, στον απόηχο των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν χθες μεταξύ ομάδων φοιτητών.
Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και στο ΑΠΘ καταγράφηκαν βίαιες συμπλοκές με χρήση ροπάλων και κράνων, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό συνολικά 10 ατόμων και 16 προσαγωγές από τις αρχές.
Δείτε το παρακάτω βίντεο του Orange Press Agency από την εξέλιξη των φοιτητικών εκλογών:
- Το πέσιμο ΠΑΣΟΚ στους δημοσκόπους, η δύναμη του Τσίπρα στην Αττική και το λάθος του Γιούνκερ
- Ηλιούπολη: Στο μικροσκόπιο τα κινητά και οι συνομιλίες των δύο 17χρονων - Ψυχολόγοι στο σχολείο τους
- ΗΠΑ: Ο Τραμπ «βάπτισε» τη Βενεζουέλα ως την 51η Πολιτεία και έδωσε και χάρτη
- Μωβ μέδουσες: Χάρτης με τις παραλίες που καταγράφονται φέτος
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.