Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Λεβέντη

Το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Λεβέντη απευθύνουν σήμερα το μεσημέρι συγγενείς και φίλοι στον Βασίλη Λεβέντη ο οποίος άφησε ένα ξεχωριστό αποτύπωμα στον δημόσιο βίο.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο Κοιμητήριο Πανοράματος Βούλας. Ενώ η οικογένειά του βρίσκεται από νωρίς στον ναό σε έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Συντετριμμένη από την απώλεια η σύζυγός του Νατάσα Μεντεσίδου και ο θετός γιος του Βασίλη Λεβέντη Μάριος Γεωργιάδης.

Οικογένεια Βασίλη Λεβέντη | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Στεφάνια στην κηδεία του απέστειλαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο προεδρός του Σωκράτης Φάμελλος καθώς και ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Κηδεία Βασίλη Λεβέντη | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Κηδεία Βασίλη Λεβέντη | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Κηδεία Βασίλη Λεβέντη | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Κηδεία Βασίλη Λεβέντη | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI