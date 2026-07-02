Σε κλοιό αβεβαιότητας το επιχειρείν στην Ελλάδα: Τα εμπόδια και οι προοπτικές

Υπό πίεση εξακολουθεί να βρίσκεται η ελληνική επιχειρηματικότητα, στη σκιά της έντονης αβεβαιότητας που κυριαρχεί διεθνώς και ενώ μια σειρά από προκλήσεις εξακολουθούν να αποτελούν τροχοπέδη σε κάθε σημαντική προσπάθεια ανάπτυξης. Όπως είναι φυσικό, οι πιέσεις είναι εντονότερες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αρκετές από τις οποίες διασφαλίζουν με μεγάλη προσπάθεια τη βιωσιμότητά τους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δεύτερης έκδοσης της έρευνας επιχειρηματικότητας της EY Ελλάδος, EY Entrepreneurship Barometer Ελλάδα 2026 που παρουσιάστηκε χθες, οι Έλληνες και Ελληνίδες επιχειρηματίες παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξοι και προγραμματίζουν προσλήψεις και επενδύσεις, ωστόσο προβληματίζονται για το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το επιχειρείν, τις ελλείψεις καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού και το κόστος εργασίας.

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