Σε κλοιό σφοδρής κακοκαιρίας η Αττική: Ήχησε το 112 - Τι ισχύει για σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες

Σε ποτάμια έχουν μετατραπεί οι δρόμοι της Αττικής από τη σφοδρή κακοκαιρία Byron που σαρώνει τη χώρα.

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες έχουν προκαλέσει πολλαπλά προβλήματα στους δρόμους με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ τα περισσότερα προβλήματα όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική εντοπίζονται σε Νότια Προάστια, Δυτική Αττική αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Κακοκαιρία στην Αττική | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Λίγο μετά τις 7 ήχησε στους πολίτες της Αττικής και το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας για για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και προσοχή στους υπόγειους χώρους.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφέρεια #Αττικής. Προσοχή στους υπόγειους χώρους. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

Η πυροσβεστική έχει λάβει 41 κλήσεις. Οι 34 αφορούν αντλήσεις νερών από πλημμυρισμένα, κυρίως, υπόγεια. Τρεις για κοπές δέντρων και τέσσερις για μεταφορές ατόμων που βρίσκονται σε σημεία που έχουν πλημμυρίσει και δεν μπορούν να μετακινηθούν.

Από την έντονη βροχόπτωση προκλήθηκε μπλακ άουτ στην Ερμού ενώ πολλά καταστήματα σε δρόμους του κέντρου βυθίστηκαν στο σκοτάδι, όπως μεταδίδει το Orange Press Agency.

LIVE η εξέλιξη της κακοκαιρίας

Προβλήματα στην κυκλοφορία οχημάτων

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, καθώς και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Ιδιαίτερη δυσκολία στην κυκλοφορία επικρατεί και στα βόρεια προάστια της Αθήνας, όπου η σφοδρή βροχόπτωση έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία με τους οδηγούς να οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Στη Μάνδρα, λόγω υπερχείλισης ρέματος, διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency.

Πώς θα λειτουργήσουν οι δημόσιες υπηρεσίες

Να απουσιάσουν νόμιμα αύριο (05/12), από την υπηρεσία τους έχουν την δυνατότητα οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν δύνανται να μετακινηθούν λόγω της κακοκαιρίας Byron.

Κατόπιν του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), όσοι υπάλληλοι δεν δύνανται να προσέλθουν στις Υπηρεσίες τους την Παρασκευή, 5/12/2025, λόγω των φαινομένων αυτών, δύνανται να απουσιάσουν νομίμως από την Υπηρεσία τους δυνάμει των διατάξεων της παρ. 11 του αρ. 50 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007).

Διαβάστε ακόμα: Βγήκε ο χάρτης επικινδυνότητας για την κακοκαιρία Byron: Ποιες περιοχές θα δουν ακραία φαινόμενα

Σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας προσέλευσης στην εργασία για λόγους που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και εφόσον έχει εκδοθεί αρμοδίως σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων, δύναται να χορηγείται στους υπαλλήλους ειδική άδεια έως δύο (2) εργασίμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος».

Περαιτέρω, οι υπάλληλοι συνιστάται εντόνως να μετακινηθούν προς τον τόπο εργασίας τους με όρους ασφάλειας, ήτοι ακόμα και σε ώρα προσέλευσης αργότερα από την καθορισμένη, χωρίς οιαδήποτε δυσμενή συνέπεια, οπότε και για λόγους ανωτέρας βίας η καθυστερημένη προσέλευσή τους είναι δικαιολογημένη.

Τα ως άνω αφορούν εκείνους τους υπαλλήλους, τα καθήκοντα των οποίων δεν συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Για τους υπαλλήλους αυτούς, αρμόδιοι να παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο παροχής εργασίας είναι οι επικεφαλής των υπηρεσιών αιχμής, στην οποία ανήκουν οργανικά, ιδίως αρμόδιος επικεφαλής των οτα α΄ και β΄ βαθμού, νοσηλευτικών ιδρυμάτων κλπ.

Κακοκαιρία στην Αττική | InTime

Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, την Παρασκευή (05/12) θα παραμείνουν κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου Αττικής, ενόψει του κύματος κακοκαιρίας Byron.

Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα (04/12) τα νυχτερινά σχολεία στο Λεκανοπέδιο.

Διαβάστε ακόμα: Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα στα σχολεία που θα μείνουν κλειστά την Παρασκευή

Η απόφαση αυτή ελήφθη πρωτίστως για την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας – τόσο των μαθητών όσο και του εκπαιδευτικού προσωπικού – αποτρέποντας τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις μετακινήσεις προς και από τα σχολεία.

Επιπλέον, συνεκτιμήθηκε ότι πολλοί μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς ενδέχεται να χρειαστεί να διασχίσουν περιοχές της Αττικής όπου τα προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας παραμένουν έντονα.

Κακοκαιρία στην Αττική | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Αναστέλλεται η απεργία των ταξί λόγω της κακοκαιρίας Byron

Κανονικά θα κυκλοφορήσουν τα ταξί από τις 6:00 το πρωί της Παρασκευής (04/12), με τη λήξη της απεργίας.

Παρότι αρχικά υπήρχαν σκέψεις για παράτηση των κινητοποιήσεων, οι αυτοκινητιστές αποφάσισαν να βοηθήσουν το επιβατικό κοινό λόγω της κακοκαιρίας Byron που σαρώνει την Αττική, πέρα από πολλές περιοχές της χώρας.

Διαβάστε ακόμα: Κακοκαιρία στην Αττική: Ποιες περιοχές κινδυνεύουν περισσότερο - Πότε χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή

Σε ετοιμότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις και η Πυροσβεστική

Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένει το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις και όλα τα σώματα ασφαλείας, όπως αποφασίστηκε μεταξύ άλλων στη διυπουργική – συντονιστική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, λόγω της κακοκαιρίας Byron.

Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των ΟΤΑ και όλων των συναρμόδιων φορέων της Πολιτικής Προστασίας, ζητήθηκε από τον κ. Κεφαλογιάννη, να επιδειχθεί η μέγιστη προσοχή και ετοιμότητα, να υπάρχει συνεχής επικοινωνία με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) από όλους τους αρμόδιους φορείς, δήμους και περιφέρειες κατά τη διάρκεια του φαινομένου, ώστε να προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες.

Σημειώνεται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πως προηγήθηκε συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Ειδικότερα, στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής:

Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛ.ΑΣ. και το Λιμενικό Σώμα.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ, καθώς και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων.

Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Γιάννης Φωστηρόπουλος, τόνισε στο ΕΡΤnews ότι στη συμβολή της Λεωφόρου Ποσειδώνος με την Αγίου Αλεξάνδρου σημειώνεται σημαντικό πρόβλημα συσσώρευσης υδάτων. Στο σημείο βρίσκονται διάφορες ομάδες του δήμου προκειμένου να απομακρύνουν τα φερτά υλικά από τα φρεάτια.

Παράλληλα, ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, σημείωσε ότι στη λεωφόρο Βουλιαγμένης υπάρχει σημαντική συσσώρευση νερού στα φρεάτια.