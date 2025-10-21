Σε πέντε ημέρες απολογείται ο αστυνομικός που μετέφερε ψυγείο με περιπολικό

Σε πέντε ημέρες απολογείται ο αστυνομικός της Τροχαίας Νέας Ιωνίας που μετέφερε ψυγείο με περιπολικό.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο αστυνομικός καλείται να εξηγήσει τον λόγο που χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό όχημα για να μεταφέρει ψυγείο άγνωστης μέχρι στιγμής ιδιοκτησίας.
Διαβάστε ακόμα: Μεταφοραί «ΕΛΑΣ»: Βρέθηκε ο αστυνομικός που φόρτωσε ψυγείο στο περιπολικό
Υπενθυμίζεται ότι ο αστυνομικός της Τροχαίας Νέας Ιωνίας που τέθηκε σε διαθεσιμότητα και υπόκειται σε πειθαρχική έρευνα, ενώ ζήτησε και έλαβε πενθήμερη διορία προκειμένου να απολογηθεί.
Ήδη ο οδηγός του περιπολικού τέθηκε σε διαθεσιμότητα για το περιστατικό που καταγράφηκε από ερασιτεχνική κάμερα στην περιοχή του Καματερού και κάνει το γύρο του διαδικτύου.
