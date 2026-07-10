Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής για τους εμπρησμούς: Το προφίλ των συλληφθέντων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ευρεία επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Αντιτρομοκρατική) σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης.

Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων -δύο ανδρών και μίας γυναίκας- που εμπλέκονται σε τρεις εμπρηστικές επιθέσεις οι οποίες σημειώθηκαν την 1η Ιουλίου.

Οι επιθέσεις αυτές στράφηκαν κατά οικιών πολιτικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με τραγικό απολογισμό τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτευόμενης Αφροδίτης Νέστορα, καθώς και τον τραυματισμό ακόμη τεσσάρων ατόμων.

Το προφίλ των συλληφθέντων και ο ρόλος τους

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι δύο εκ των συλληφθέντων, ένας 29χρονος άνδρας και μία 26χρονη γυναίκα, ταυτοποιήθηκαν ως οι φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης στην οικία της οικογένειας Νέστορα. Και οι δύο είναι γνωστοί στις Αρχές για την έντονη δράση τους στον αναρχικό χώρο, ενώ η 26χρονη, με καταγωγή από την Αθήνα και διαμονή στη Θεσσαλονίκη, είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης πριν από τέσσερα χρόνια.

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Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη, όπου είχε καταφύγει μετά την ενέργεια.

Ο δεύτερος άνδρας που συνελήφθη, γεννημένος το 1997, αποτελεί τον τρίτο εμπλεκόμενο της υπόθεσης και είναι επίσης γνώριμος των Αρχών από τον αναρχικό χώρο της συμπρωτεύουσας. Ο ρόλος του εντοπίζεται στην παροχή καταλύματος, καθώς είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος όπου κατέφυγαν οι δύο φυσικοί αυτουργοί.

Το χρονικό της επίθεσης και η χαρτογράφηση του στόχου

Από την αστυνομική έρευνα προκύπτει ότι ο 29χρονος και η 26χρονη είχαν μεταβεί στο διαμέρισμα του τρίτου συλληφθέντος, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από το χτύπημα. Κατά το διάστημα αυτό, προχώρησαν σε κατόπτευση του χώρου για την οργάνωση της επίθεσης.

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Την ημέρα του χτυπάματος, κινήθηκαν πεζή προς τον στόχο, τοποθέτησαν τον εμπρηστικό μηχανισμό και επέστρεψαν στο διαμέρισμα, όπου άλλαξαν ρούχα, αποχωρώντας τελικά από το σημείο το απόγευμα της επόμενης ημέρας.

Οι έρευνες και η στρατηγική της ΕΛ.ΑΣ.

Η ταυτοποίηση και ο εντοπισμός των τριών δραστών επετεύχθησαν χάρη στην αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από την ευρύτερη περιοχή και την άρση του τηλεπικοινωνιακού απορρήτου για ύποπτες τηλεφωνικές συνδέσεις.

Η ανάλυση των στοιχείων δείχνει ότι οι τρεις συλληφθέντες είχαν αποκλειστική εμπλοκή στην τρίτη επίθεση (στην οικία Νέστορα), ενώ οι άλλες δύο εμπρηστικές ενέργειες αποδίδονται στην παρούσα φάση κατά αγνώστων στη δικογραφία, καθώς εκτιμάται ότι πραγματοποιήθηκαν από διαφορετική επιχειρησιακή ομάδα.

Ωστόσο, στην ΕΛ.ΑΣ. επικρατεί αισιοδοξία ότι η συνεχιζόμενη επεξεργασία των δεδομένων από τα κατασχεθέντα τηλέφωνα θα οδηγήσει σύντομα στα ίχνη και των υπολοίπων δραστών.

Η απόφαση για την άμεση σύλληψη των τριών κατηγορουμένων ελήφθη από τις διωκτικές αρχές υπό τον φόβο πιθανής διαφυγής τους, χωρίς να αναμένεται η πλήρης ταυτοποίηση των υπόλοιπων μελών του δικτύου.

Επίσημες ανακοινώσεις και αναλυτικές λεπτομέρειες για την εξέλιξη της υπόθεσης αναμένονται εντός της ημέρας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία.