Συνεχίζει να καίει η πύρινη λαίλαπα που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην Κάρυστο, προκαλώντας την ισχυρή κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών Οσμάες και Ερωδιός της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, καλώντας τους να εκκενώσουν μέσω παραλιακής οδού προς την Κάρυστο.
Όπως μεταδίδει το evima.gr, το μέτωπο είχε φτάσει μια ανάσα κοντά από κατοικίες, με ορισμένα σπίτια να απειλούνταν άμεσα από τις φλόγες.
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Η επέμβαση των πυροσβεστών, ωστόσο, αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς οι δυνάμεις που επιχειρούν αυτή τη στιγμή κατάφεραν να προστατεύσουν τις κατοικίες και να αποτρέψουν την πρόκληση σοβαρών ζημιών.
Τρία μέτωπα φωτιάς
Αυτη την ώρα, ταυτόχρονα καίνε τρία πύρινα μέτωπα, τα οποια αντιμετωπίζονται με ρίψεις από εναέρια μέσα, πυροσβεστικά οχήματα και πεζοπόρα τμήματα, ενώ οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον περιορισμό της φωτιάς και της εξάπλωσής της.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς οι συνθήκες στην περιοχή υπάρχει ενδεχόμενο να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.
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Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς και για προληπτικούς λόγους, ενεργοποιήθηκε νωρίτερα η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112. Μέσω του μηνύματος που εστάλη στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών, δόθηκε οδηγία εκκένωσης για την περιοχή Θεατρούπολης.
Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα από την περιοχή, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες και να μην επιχειρήσουν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, έως ότου δοθεί σχετική ενημέρωση.
Παράλληλα, συνιστάται στους πολίτες να παραμένουν ενημερωμένοι από τις επίσημες ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας.
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