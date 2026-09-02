Συνεχίζει να καίει η πύρινη λαίλαπα που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην Κάρυστο, προκαλώντας την ισχυρή κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών Οσμάες και Ερωδιός της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, καλώντας τους να εκκενώσουν μέσω παραλιακής οδού προς την Κάρυστο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #ΟΣΜΑΕΣ και #Ερωδιός της Περιφερειακής Ενότητας #Ευβοίας απομακρυνθείτε μέσω παραλιακής οδού προς #Κάρυστο



‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) September 2, 2026

Όπως μεταδίδει το evima.gr, το μέτωπο είχε φτάσει μια ανάσα κοντά από κατοικίες, με ορισμένα σπίτια να απειλούνταν άμεσα από τις φλόγες.

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Η επέμβαση των πυροσβεστών, ωστόσο, αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς οι δυνάμεις που επιχειρούν αυτή τη στιγμή κατάφεραν να προστατεύσουν τις κατοικίες και να αποτρέψουν την πρόκληση σοβαρών ζημιών.

Τρία μέτωπα φωτιάς

Αυτη την ώρα, ταυτόχρονα καίνε τρία πύρινα μέτωπα, τα οποια αντιμετωπίζονται με ρίψεις από εναέρια μέσα, πυροσβεστικά οχήματα και πεζοπόρα τμήματα, ενώ οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον περιορισμό της φωτιάς και της εξάπλωσής της.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς οι συνθήκες στην περιοχή υπάρχει ενδεχόμενο να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

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Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς και για προληπτικούς λόγους, ενεργοποιήθηκε νωρίτερα η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112. Μέσω του μηνύματος που εστάλη στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών, δόθηκε οδηγία εκκένωσης για την περιοχή Θεατρούπολης.

Μήνυμα 112 για Εύβοια

Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα από την περιοχή, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες και να μην επιχειρήσουν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, έως ότου δοθεί σχετική ενημέρωση.

Παράλληλα, συνιστάται στους πολίτες να παραμένουν ενημερωμένοι από τις επίσημες ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας.