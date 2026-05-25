Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για την εικοσαετία 2005-2025 αποτυπώνουν μια ζοφερή πραγματικότητα, απαλλαγμένη από επικοινωνιακά φτιασιδώματα. Ο πληθυσμός της Ελλάδας το 2025 υπολογίζεται πλέον στα 10,37 εκατομμύρια, έχοντας σημειώσει σταθερή πτώση από το 2011, το έτος που το αποτέλεσε το ιστορικό «πικ» της τελευταίας εικοσαετίας.

Η πιο ανησυχητική παράμετρος, ωστόσο, εντοπίζεται στην ταχύτητα με την οποία γερνάει ο πληθυσμός. Το 2005 η μέση ηλικία στην Ελλάδα ήταν τα 39,2 έτη. Μέσασε μια δεκαετία το 2015, σκαρφάλωσε στα 43,5 και το 2025 άγγιξε το πρωτοφανές 47,2.

Πρόκειται για μια συνολική αύξηση της μέσης ηλικίας κατά 8 έτη μέσα σε μια εικοσαετία, γεγονός που τοποθετεί την Ελλάδα στην τρίτη θέση ταχύτερης γήρανσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω μόνο από τη Ρουμανία (+8,6 έτη) και την Πορτογαλία (+8,1 έτη), την ώρα που χώρες όπως η Σουηδία και το Λουξεμβούργο κατέγραψαν ελάχιστες μεταβολές (1,1 και 1,7 έτη αντίστοιχα).

Στην ευρωπαϊκή κατάταξη του 2025, η Ελλάδα φιγουράρει πλέον στις πρώτες θέσεις των πιο γερασμένων χωρών. Η πρωτιά ανήκει στην Ιταλία με μέση ηλικία τα 49,1 έτη, ενώ ακολουθούν με ελάχιστη διαφορά η Βουλγαρία και η Πορτογαλία (47,3 έτη η καθεμία) και αμέσως μετά η Ελλάδα (47,2 έτη). Στον αντίποδα, οι πιο «νέες» χώρες της ΕΕ είναι η Ιρλανδία (39,6 έτη), το Λουξεμβούργο (39,8 έτη) και η Μάλτα (40,0 έτη).

Η διαπίστωση για την αποκαρδιωτική αυτή ευρωπαϊκή τετράδα της γήρανσης (Ιταλία, Βουλγαρία, Πορτογαλία, Ελλάδα) είναι κοινή και αμείλικτη, φτώχεια, παρατεταμένη κρίση και ανέχεια.

Τα επιδόματα της μιας χρήσης

Είναι τουλάχιστον αφελές να πιστεύουν οι ιθύνοντες ότι το δομικό, υπαρξιακό πρόβλημα του δημογραφικού θα λυθεί με σκόρπια «δώρα», επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και προσωρινά κίνητρα της τάξης των μερικών χιλιάδων ευρώ. Η πολιτική των εφάπαξ επιδομάτων αποτελεί φτηνή φιλανθρωπία,

Κανένας άνθρωπος δεν πρόκειται να πάρει την απόφαση ζωής να φέρει στον κόσμο ένα παιδί επειδή θα λάβει ένα βοήθημα που θα εξανεμιστεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο. Τα παιδιά δεν είναι καταναλωτικά προϊόντα για να επιδοτούνται με vouchers.

Από το δημόσιο μαιευτήριο στην ασφάλεια του αύριο

Η προσπάθεια ξεκινά από το αυτονόητο, να μπορεί μια γυναίκα να γεννήσει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς τον φόβο της υποστελέχωσης, χωρίς την υποτίμηση της αξιοπρέπειάς της και χωρίς την ανάγκη για το εξευτελιστικό «φακελάκι».

Όμως, η ευθύνη του κράτους δεν τελειώνει στον θάλαμο τοκετού. Η πραγματική ασφάλεια εκτείνεται από τη γέννα μέχρι το μεγάλωμα. Μια οικογένεια χρειάζεται τη βεβαιότητα ότι η μεταγενέστερη ζωή του παιδιού της δεν θα είναι μια διαρκής μάχη με την ανέχεια και την εργασιακή ανασφάλεια. Απαιτούνται δωρεάν και ποιοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί για όλους, ισχυρή δημόσια παιδεία, δωρεάν εξωσχολικές δραστηριότητες και, πάνω από όλα, μισθοί και οικονομικές συνθήκες που θα επιτρέπουν στους γονείς να θρέψουν και να μορφώσουν τα παιδιά τους με αξιοπρέπεια