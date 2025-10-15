Σε ποιες περιοχές θα βρέξει περισσότερο - Τι προβλέπεται για ανέμους και θερμοκρασία

Φθινοπρωινό θα παραμείνει το σκηνικό του καιρού και αυτή την εβδομάδα, με βροχές και καταιγίδες να σημειώνονται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.
Σε νέα ανάρτηση του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, προειδοποιεί ότι οι πιο έντονες βροχοπτώσεις θα ξεκινήσουν την Παρασκευή μέχρι το Σάββατο και το δεύτερο κύμα θα σημειωθεί την Κυριακή το μεσημέρι, στη Δυτική Ελλάδα, τη Στερεά Ελλάδα, και την Πελοπόννησο ενώ υπάρχει πιθανότητα να επηρεαστεί και η Θεσσαλία.
Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τη νεότερη πρόγνωση η θερμοκρασία καθόλη τη διάρκεια της εβδομάδας δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.
Καιρός: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια
Αναλυτικά η δημοσίευση του κύριου Τσατραφύλλια στο Facebook αναφέρει: «Αξιόλογη η συγκομιδή νερού για την δυτική Ελλάδα το επόμενο πενθήμερo.
Δύο διαταραχές από τα δυτικά θα μας επηρεάσουν το επόμενο πενθήμερο με αρκετές βροχές σε πρώτο βαθμό στη δυτική Ελλάδα και σε δεύτερο βαθμό στην κεντρική Στερεά, στην Πελοπόννησο και ίσως στα νοτιότερα της Θεσσαλίας.
Η πρώτη διαταραχή θα μας απασχολήσει, Παρασκευή ξημερώματα-Σάββατο μεσημέρι) και η δεύτερη, Κυριακή μεσημέρι με Δευτέρα βράδυ.
Για τις υπόλοιπες περιοχές οι βροχές δεν φαίνεται προς το παρών να είναι αξιόλογες.
Οι άνεμοι, με εξαίρεση την Παρασκευή στο Ιόνιο που θα φτάσουν τα 8 μποφόρ ( νότιοι), δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα.
Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά», δήλωσε.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.