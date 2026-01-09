Σε προετοιμασία οι αγρότες για το «τετ α τετ» με Μητσοτάκη: Πότε αποφασίζουν την αντιπροσωπεία

Σε προετοιμασία για τον πολυαναμενόμενο διάλογο μεταξύ του Πρωτογενούς Τομέα και της κυβέρνησης, οι αγρότες θα αποφασίσουν το Σάββατο (10/1) στη Νίκαια τη σύνθεση της επιτροπής που θα συναντηθεί την Τρίτη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σε αυτό το πλαίσιο έχουν ξεκινήσει να αποκλιμακώνουν απόμα και τα πιο «σκληρά» τους 48ωρα μπλόκα, όπως αυτά στους αποκλεισμούς των Τεμπών, με την κυκλοφορία να έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο μέρος της ΕΟ.

Επί τάπητος θα τεθούν αύριο και τα θέματα που θα συζητηθούν με τον πρωθυπουργό, αφού πρώτα θα πραγματευτούν στη 4η πανελλαδική σύσκεψη.

Αγρότες: Τα θέματα που θα θίξουν

Ποικίλλα είναι τα ζητήματα που αναμένεται να προτάξουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι, ανάλογα με τους τομείς δραστηριότητάς τους.

Για πολλούς κτηνοτρόφους παρεδείγματος χάριν, μείζον θέμα είναι οι ζωτικές αποζημιώσεις και η αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου τους, μετά τι μαζικές βεβιασμένες θανατώσεις ζώων που επέβαλλε η κυβέρνηση, παραβαίνοντας τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακόμα, τόσο για αγρότες όσο και για κτηνοτρόφους, σημαντικό ζήτημα είναι οι αποζημιώσεις για τις ολοένα αυξανόμενες κλιματικές καταστροφές, η δικαίωσή τους για τις αμαρτωλές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και η αντιμετώπιση της εκμετάλλευσης που υφίστανται από τους μεσάζοντες των προϊόντων τους.

Οι «κόκκινες γραμμές» της κυβέρνησης για τους αγρότες

O Κώστας Τζέλλας, Πρ. Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, ανέφερε στο ΕΡΤnews ότι «δηλώσεις του τύπου αυτά είναι, αυτά δίνουμε, δεν οδηγούν πουθενά. Είμαστε ψύχραιμοι, είναι η κατάλληλη στιγμή να γίνει η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό που θα δώσει λύσεις στα προβλήματα».

Από την άλλη πλευρά ο Γιάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι «ο κ. Μητσοτάκης τους περιμένει την Τρίτη, να υπάρξει μια αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση και να δούμε την επόμενη μέρα μέσα στο νέο πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί από την κλιματική αλλαγή και τις διεθνείς συνθήκες ανταγωνισμού».

Η κυβέρνηση βάζει αυστηρό πλαίσιο, με απαράβατους όρους την αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση όλων των μπλόκων και τον τερματισμό των κινητοποιήσεων.

Ο υπουργός αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ξεκαθάρισε ότι δεν θα ληφθούν επιπλέον οικονομικά μέτρα. «Προφανώς υπάρχουν και άλλα επιμέρους ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν. Δεν θα έλεγα ότι τα ζητήματα αυτά είναι οικονομικά».

Στα μέτρα που εξειδίκευσε η κυβέρνηση περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η μείωση της τιμής της κιλοβατώρας στα 8,5 λεπτά για όσους αγρότες δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου θα γίνεται στην αντλία.