Νέα τροπή παίρνει η πολύκροτη υπόθεση της Μεσαράς στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου ένα ζευγάρι κατηγορείται για κακοποίηση και σεξουαλική βία σε βάρος των παιδιών του, μετά τις δηλώσεις του ανιψιού της οικογένειας, ο οποίος υποστηρίζει ότι όσα καταγγέλλονται αποτελούν αποτέλεσμα χειραγώγησης από τον γιο.

Ο ανιψιός εμφανίστηκε κατηγορηματικός, λέγοντας πως ότι οι δύο κόρες κατέθεσαν «αφού ο μεγάλος αδερφός τους έκανε πλύση εγκεφάλου». Όπως υποστηρίζει, «εμείς κάνουμε τα πάντα να βγουν τα DNA, να δουν όλοι ότι ο πατέρας δεν φταίει, πουθενά δεν φταίει».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πατέρας ήταν εκείνος που ζητούσε επίμονα να γίνει τεστ πατρότητας: «Ο μοναδικός που έλεγε από την αρχή να κάνουμε DNA και να βρούμε ποιος είναι, ήταν μόνο ο πατέρας».

Ο ανιψιός στράφηκε με σκληρούς χαρακτηρσμούς κατά του γιου της οικογένειας, λέγοντας: «Αυτός είναι ένα ρεμάλι και μισό, τώρα αυτός λεει θα βάλω τον πατέρα μου φυλακή για να αναλάβω εγώ την αδερφή μου από κοντά, να παίρνω εγώ τη σύνταξη. Δηλαδή όλα γίνονται για 400-500 ευρώ».

Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο γιος «έπαιρνε τη μάνα του και την απειλούσε να της φύγει 15-20 ευρώ γιατί δεν είχε να πάρει τσιγάρα και δεν είχε να φάει», ενώ περιέγραψε χρόνια σύγκρουση πατέρα–γιου: «Ο γιος μισεί τον πατέρα, θέλει να του κάνει κακό και υπάρχει χρόνια αυτό το μίσος».

Αναφερόμενος στη μητέρα, είπε πως «κρατάει την ισορροπία της οικογένειας, δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ».

Σημαντική αναφορά έκανε και σε μήνυμα που, όπως υποστηρίζει, έστειλε η μικρή κόρη στη μητέρα τα ξημερώματα: «Μαμά συγγνώμη, δεν φταίτε ούτε εσείς, ούτε ο μπαμπάς μου, είστε αθώοι, απλά μας εκφοβίζει ο αδερφός μου και μας λέει να πούμε αυτά τα πράγματα αλλιώς θα μας σκοτώσει».

Την ίδια ώρα, οι γονείς εξακολουθούν να αρνούνται όλες τις κατηγορίες, ενώ οι συνήγοροί τους υποστηρίζουν πως διαθέτουν στοιχεία που αποδεικνύουν την αθωότητά τους.