Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 23 προσαγωγές μελών του Ρουβίκωνα για το πανό στον Άγνωστο Στρατιώτη

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 23 προσαγωγές που έγιναν το βράδυ της Παρασκευής (14/11) από την Αστυνομία, όταν μέλη του Ρουβίκωνα άνοιξαν πανό μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και φώναζαν συνθήματα.
Διαβάστε ακόμα: Παρέμβαση Ρουβίκωνα στον Άγνωστο Στρατιώτη: «Ο νόμος δεν θα περάσει - Θα ακυρωθεί στην πράξη»
«Οι άγνωστοι στρατιώτες δεν φύλαγαν του λαού προδότες» ήταν το μήνυμα του πανό που κρατούσαν τα μέλη του Ρουβίκωνα μπροστά από τη Βουλή.
Ακολούθησε σύγκρουση με τις δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες προέβησαν και σε περιορισμένη χρήση χημικών.
Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παραβίαση του νέου νόμου για το μνημείο και απείθεια κατά υπαλλήλων.
