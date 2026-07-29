Σε ύφεση η φωτιά στην Πάρο: «Κάηκαν 20 από τα 156 χλμ. του νησιού» – Καταγγελίες του πρώην δημάρχου

Καλύτερη είναι η εικόνα από το μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς που έπληξε την Πάρο, καθώς, σύμφωνα με τον πρώην δήμαρχο του νησιού, Μάρκο Κωβαίο, η φωτιά έχει οριοθετηθεί και πλέον αντιμετωπίζονται μόνο αναζωπυρώσεις.

Ωστόσο, ο απολογισμός της καταστροφής είναι βαρύς, ενώ σοβαρά ερωτηματικά εγείρονται για τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η πυρκαγιά πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις σε ένα μικρό νησί.

Μιλώντας στην τηλεόραση του Star, ο Κωβαίος περιέγραψε με μελανά χρώματα το μέγεθος της τραγωδίας για το φυσικό περιβάλλον του νησιού. Όπως τόνισε, μέσα σε μόλις 20 ώρες, η πύρινη λαίλαπα έκανε στάχτη ένα τεράστιο τμήμα της παριανής γης.

«Φανταστείτε ότι η Πάρος είναι 156 τετραγωνικά χιλιόμετρα και τα 20 κάηκαν σε 20 ώρες. Μιλάμε για μεγάλη καταστροφή, μια οικολογική καταστροφή», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για ένα μοναδικό κυκλαδίτικο τοπίο με χαμηλή βλάστηση που αποτελούσε ένα άτυπο οικολογικό πάρκο.

Στο «μικροσκόπιο» ο ΧΥΤΑ και οι καταγγελίες για παραλείψεις

Το μεγαλύτερο ερώτημα που πλανάται είναι πώς εκδηλώνονται τόσες εστίες σε ένα μικρό νησί. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) της Πάρου, από όπου φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Οι καταγγελίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας είναι ιδιαιτέρως σοβαρές. Στον χώρο βρισκόταν τεράστιος όγκος κλαδιών, τα οποία ήταν πλήρως εκτεθειμένα και δεν είχαν υποστεί καμία επεξεργασία. Υπήρχε μεγάλος όγκος ανακυκλώσιμων υλικών, τα οποία δεν θα έπρεπε καν να φυλάσσονται στο συγκεκριμένο σημείο.

Ο πρώην δήμαρχος υπογράμμισε ότι ο ΧΥΤΑ είναι πλέον πλήρως κορεσμένος. Επιπλέον, αποκάλυψε πως το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών του νησιού παραμένει κλειστό εδώ και τρεις μήνες.

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Αυτά τα στοιχεία καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για άμεσες απαντήσεις από τους αρμόδιους, καθώς φαίνεται να διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωση της φωτιάς.

Ήδη από το βράδυ της εκδήλωσης της πυρκαγιάς, έχουν ξεκινήσει εντατικές ανακρίσεις για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ερωτηθείς για το τι πραγματικά έφταιξε και η φωτιά κατέκαψε το νησί για σχεδόν 24 ώρες, ο κ. Κωβαίος ήταν σαφής, παραπέμποντας στις αρμόδιες αρχές:

«Το τι φταίει θα το απαντήσει το πόρισμα της Πυροσβεστικής, στην οποία έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, και της ελληνικής Δικαιοσύνης, γιατί είναι κρίμα ένα τέτοιο κομμάτι της παριανής γης, που ήταν ένα οικολογικό πάρκο».

Μπαράζ εκκενώσεων από το 112

Για σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, η Πάρος βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου 3, που αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί τέσσερα μηνύματα από το 112. Τα ξημερώματα της Τετάρτης ζητήθηκε η απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό προς τον Δρυό, καθώς και από την Αγκαιριά προς την παραλία της Αλυκής.

Την Τρίτη είχαν προηγηθεί μηνύματα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι προς την Αλυκή.