Μενού

Σεισμοί στην Κρήτη: Εκκενώθηκε το Φαράγγι της Σαμαριάς - Πάνω από 550 οι επισκέπτες

Οι διαδοχικοί σεισμοί, μεγέθους 4,7 και 5,3 Ρίχτερ, στην Κρήτη προκάλεσαν ιδιαίτερη αναστάτωση. Εκκενώθηκε το Φαράγγι της Σαμαριάς.

Reader symbol
Newsroom
Φαράγγι της Σαμαριάς
Φαράγγι της Σαμαριάς | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ/STR
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Έντονη ανησυχία προκλήθηκε στην Κρήτη από τους διαδοχικούς σεισμούς, μεγέθους 4,7 και 5,3 Ρίχτερ, στην περιοχή της Γαύδου. Μεταξύ άλλων, έκλεισε προληπτικά το Φαράγγι της Σαμαριάς, την ώρα που βρίσκονταν εκεί εκατοντάδες επισκέπτες.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες και όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, δεν σημειώθηκε η παραμικρή πτώση βράχου ή πετρών από τα πρανή του φαραγγιού.

Το προσωπικό, οδήγησε τους 566 επισκέπτες προς τις εξόδους, ανάλογα με το πού βρίσκονταν εκείνη την ώρα. 

Σε εξέλιξη, αυτή την ώρα, είναι η έξοδος των πεζοπόρων προς την Αγία Ρουμέλη.

Σημειώνεται πως μετά τους σεισμούς, που έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί. κλιμάκια της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και των δήμων πραγματοποίησαν προληπτικές περιπολίες και ελέγχους, χωρίς να διαπιστωθούν προβλήματα ή ζημιές σε κτίρια και υποδομές.

Από τα έως τώρα στοιχεία προκύπτει πως στη Γαύδο καταγράφηκαν μόνο μικρές κατολισθήσεις.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ