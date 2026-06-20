Σεισμοί στην Κρήτη: Εκκενώθηκε το Φαράγγι της Σαμαριάς - Πάνω από 550 οι επισκέπτες

Έντονη ανησυχία προκλήθηκε στην Κρήτη από τους διαδοχικούς σεισμούς, μεγέθους 4,7 και 5,3 Ρίχτερ, στην περιοχή της Γαύδου. Μεταξύ άλλων, έκλεισε προληπτικά το Φαράγγι της Σαμαριάς, την ώρα που βρίσκονταν εκεί εκατοντάδες επισκέπτες.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες και όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, δεν σημειώθηκε η παραμικρή πτώση βράχου ή πετρών από τα πρανή του φαραγγιού.

Το προσωπικό, οδήγησε τους 566 επισκέπτες προς τις εξόδους, ανάλογα με το πού βρίσκονταν εκείνη την ώρα.

Σε εξέλιξη, αυτή την ώρα, είναι η έξοδος των πεζοπόρων προς την Αγία Ρουμέλη.

Σημειώνεται πως μετά τους σεισμούς, που έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί. κλιμάκια της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και των δήμων πραγματοποίησαν προληπτικές περιπολίες και ελέγχους, χωρίς να διαπιστωθούν προβλήματα ή ζημιές σε κτίρια και υποδομές.

Από τα έως τώρα στοιχεία προκύπτει πως στη Γαύδο καταγράφηκαν μόνο μικρές κατολισθήσεις.