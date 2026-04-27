Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στην Κρήτη: Αισθητός στο Λασίθι

Νέος σεισμός καταγράφηκε στα ανοιχτά του Λασιθίου στην Κρήτη, μεγέθους 4,4 Ρίχτερ, σήμερα το πρωί (27/4), μετά από τον σεισμό των 5,7 Ρίχτερ πριν από τρεις ημέρες και συνεχόμενους μετασεισμούς.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα νότια του Γουδουρά Λασιθίου με εστιακό βάθος τα 4,6 χιλιόμετρα.
Παράλληλα, λίγα λεπτά αργότερα σημειώθηκε ακόμα μία σεισμική δόνηση, μεγέθους 4 Ρίχτερ. Επίσης με βάση το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίζεται 16 χιλιόμετρα νότια του Γουδουρά Λασιθίου με εστιακό βάθος τα 7,2 χιλιόμετρα.
Υπενθυμίζεται ότι, ανησυχία είχε προκαλέσει η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή την προηγούμενη εβδομάδα, με τα σχολεία στη Σητεία να είναι κλειστά.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού.