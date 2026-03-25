Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στο Άγιον Όρος: Βίντεο-ντοκουμέντο με την τρομακτική βοή

Μεγάλη αναστάτωση και υλικές ζημιές σε κονάκια, σκήτες και κελιά του Αγίου Όρους προκάλεσε η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τη Voria.gr, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Καρυών, με εστιακό βάθος τα 10,6 χλμ., ενώ η διάρκεια και η ένταση του φαινομένου έγιναν αισθητές σε ολόκληρη την αθωνική πολιτεία.

Στις Καρυές καταγράφηκαν αρκετές ρωγμές σε παλαιά κτήρια, ενώ ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό συνέβη στον Ναό του Αντιπροσωπείου της νόμιμης αδελφότητας της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την ώρα που τελούνταν η Ακολουθία του Μεγάλου Κανόνα, ένα κομμάτι του πολυελαίου αποκολλήθηκε και έπεσε, με αποτέλεσμα μοναχοί και προσκυνητές να εγκαταλείψουν έντρομοι τον ναό.

Παράλληλα, μοναχοί και επισκέπτες ανέφεραν ότι η δόνηση συνοδευόταν από μια απόκοσμη βοή, ιδιαίτερα στα παραλιακά σημεία της χερσονήσου.

Χαρακτηριστικό της έντασης είναι το βίντεο που φέρνει στο φως η Voria.gr από κάμερα ασφαλείας στο Κάθισμα του Αγίου Τρύφωνος. Στο συγκεκριμένο οπτικοακουστικό υλικό καταγράφεται με ανατριχιαστικό τρόπο ο ήχος που προηγήθηκε και συνόδευσε τα 4,9 Ρίχτερ, αποτυπώνοντας τον τρόμο που έζησαν όσοι βρέθηκαν στην περιοχή εκείνη τη στιγμή.