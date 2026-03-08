Σεισμός στη Θεσπρωτία: Ζημιές σε σπίτια από τη δόνηση των 5,3 Ρίχτερ - Δεν σταματά να σείεται η γη

Ζημιές σε τουλάχιστον τέσσερα σπίτια στο χωριό Πολύδροσο του Δήμου Σουλίου έχουν προκληθεί από τον σεισμό των 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε νωρίς σήμερα, Κυριακή (08/02), το πρωί στην περιοχή της Θεσπρωτίας.
Από τις πληροφορίες που μεταφέρει το thespro.gr και τις φωτογραφίες από την περιοχή, προκύπτει πως τις σοβαρότερες ζημιές των έχουν υποστεί δύο εξ αυτών, ενώ μικρότερες είναι οι ρωγμές στα άλλα.
Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του Δήμου Σουλίου, προκειμένου να γίνει η πρώτη καταγραφή της κατάστασης, ενώ στο Πολύδροσο μετέβη και ο δήμαρχος Σουλίου, Θανάσης Ντάνης.
Συνεχίζονται οι σεισμοί στη Θεσπρωτία
Από την πρώτη δόνηση των 5,3 Ρίχτερ, έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 40 μετασεισμοί στην περιοχή, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι περίπου 2,5 Ρίχτερ.
Ο μεγαλύτερος μετασεισμός κατεγράφη λίγο μετά την πρώτη δόνηση και ήταν της τάξης των 4,7 Ρίχτερ.
- «Με τραυμάτισε»: Η έρευνα του Reader για τη σεξουαλική παρενόχληση γυναικών στα ΜΜΜ - Μόνο το 3,3% καταγγέλλει
- Η συγκλονιστική και ιστορική επιστολή του εκδότη της «Καθημερινής» στον Αδόλφο Χίτλερ
- Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία: Συνεχείς οι μετασεισμοί, η εκτίμηση Λέκκα - «Φοβηθήκαμε πολύ» λέει κάτοικος
- Γιάμαλη για μήνυση Γεωργιάδη σε Λαζόπουλο: «Γιατί δεν κάνει και σε αυτούς που τον παρακολουθούσαν με το Predator;»
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.