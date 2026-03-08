Μενού

Σεισμός στη Θεσπρωτία: Ζημιές σε σπίτια από τη δόνηση των 5,3 Ρίχτερ - Δεν σταματά να σείεται η γη

Περισσότεροι από 40 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στη Θεσπρωτία, μετά τη δόνηση των 5,3 Ρίχτερ, που αναστάτωσε τους κατοίκους το πρωί. Εικόνες από τις ζημιές.

Newsroom
Ζημιές σε τουλάχιστον τέσσερα σπίτια στο  χωριό Πολύδροσο του Δήμου Σουλίου έχουν προκληθεί από τον σεισμό των 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε νωρίς σήμερα, Κυριακή (08/02), το πρωί στην περιοχή της Θεσπρωτίας

Από τις πληροφορίες που μεταφέρει το thespro.gr και τις φωτογραφίες από την περιοχή, προκύπτει πως τις σοβαρότερες ζημιές των έχουν υποστεί δύο εξ αυτών, ενώ μικρότερες είναι οι ρωγμές στα άλλα. 

Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του Δήμου Σουλίου, προκειμένου να γίνει η πρώτη καταγραφή της κατάστασης, ενώ στο Πολύδροσο μετέβη και ο δήμαρχος Σουλίου, Θανάσης Ντάνης.

Συνεχίζονται οι σεισμοί στη Θεσπρωτία

Από την πρώτη δόνηση των 5,3 Ρίχτερ, έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 40 μετασεισμοί στην περιοχή, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι περίπου 2,5 Ρίχτερ.

Ο μεγαλύτερος μετασεισμός κατεγράφη λίγο μετά την πρώτη δόνηση και ήταν της τάξης των 4,7 Ρίχτερ. 

