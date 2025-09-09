Σεισμός στην Εύβοια: Η επόμενη μέρα στα Νέα Στύρα - Καταγραφή ζημιών και τι θα γίνει με τα σχολεία

Ο καθηγητής σεισμολογίας του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος, μιλώντας στην εκπομπή «Live You», ανέλυσε τα χαρακτηριστικά του ισχυρού σεισμού στην Εύβοια, που έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική, τα ξημερώματα της Τρίτης (09/09 - 00:27):

«Το εστιακό βάθος είναι 20 χλμ, που είναι καλό. Το πρόβλημα ήταν η εγγύτητα, αφού ο Μαραθώνας ήταν στα 12 χλμ και ο Πειραιάς στα 50 χλμ.

Όλο το λεκανοπέδιο ήταν πολύ κοντά στο επίκεντρο.»

Ο καθηγητής εξήγησε ότι η επιτάχυνση του σεισμού ήταν της τάξης του 1-2%, δηλαδή πολύ μικρότερη από τα όρια αντοχής των σύγχρονων κατασκευών:

«Δεκαπλάσιες αντέχουν τα σύγχρονα κτήρια.

Απλά είναι αρκετές για να ενοχλήσουν.»

Παρά την έντονη αίσθηση του σεισμού, ο Παπαζάχος καθησύχασε λέγοντας:

«Η περιοχή είναι χαμηλής σεισμικότητας αλλά γενικά έχει ρήγματα. Δεν υπάρχει το δυναμικό να συνεχίσουν μεγάλοι σεισμοί.

Ακόμα και 5,8 να γινόταν, δεν θα είχε επιπτώσεις.»

Τεχνικά χαρακτηριστικά του σεισμού

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός σημειώθηκε περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (και είχε:

Μέγεθος: 5,2 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ

Εστιακό βάθος: 13,6 χλμ

Επίκεντρο: Θαλάσσιος χώρος 5 χλμ δυτικά-βορειοδυτικά των Νέων Στύρων, Εύβοια

Η δόνηση είχε μεγάλη διάρκεια και έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε Αττική και νότια Εύβοια, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Ο δρ. σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος δήλωσε στο MEGA:

«Ο σεισμός ήταν αρκετά δυνατός, κοντά στην περιοχή της Αττικής, και γι’ αυτό έγινε πολύ έντονα αισθητός σε όλη την περιφέρεια και βεβαίως και στην Εύβοια.»

Επιβεβαίωσε πως πρόκειται για επιφανειακό σεισμό στον νότιο Ευβοϊκό κόλπο, γεγονός που ενίσχυσε την αίσθηση του σεισμού.

Καταγραφή ζημιών στα Νέα Στύρα

Η κάμερα του evima.gr κατέγραψε εξωτερικές επιφανειακές ρωγμές σε 15 σπίτια στα Στύρα Ευβοίας, μεταξύ των οποίων και ένα διώροφο κτίσμα.

Παρά τις ζημιές, δεν υπάρχει σοβαρή ανησυχία.

Ο δήμαρχος Καρύστου δήλωσε πως:

«Σύμφωνα με την μέχρι τώρα καταμέτρηση των ζημιών δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία και τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.»

Πηγή: MEGA, ΣΚΑΪ