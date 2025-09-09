Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι μετά τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (8/9) με επίκμεντρο τα Νέα Στείρα Ευβοίας. Η δόνηση που το επίκεντρό της εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα Δυτικά-Βορειοδυτικά των Νέων Στύρων Ευβοίας και είχε εστιακό βάθος 13,6 χλμ, έγινε ιδιαίτερα αισθητή ακόμα στο λεκανοπέδιο της Αττικής, με πολλούς κατοίκους να κατεβαίνουν στους δρόμους από τον φόβο.

Μετά τα 5,2 Ρίχτερ ακολούθησαν τουλάχιστον 25 μικρότερες δονήσεις, με μέγεθος από 1,3 έως 2,8 Ρίχτερ, χωρίς όμως να προκαλέσουν ζημιές. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ και καθηγητή Γεωλογίας Ευθύμιο Λέκκα, όλα δείχνουν ότι ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος και δεν αναμένονται μεγαλύτερες δονήσεις, αν και είναι πιθανό να υπάρξουν μετασεισμοί γύρω στα 4-4,5 Ρίχτερ.

«Δεν υπάρχει κανένας μα κανένας λόγος ανησυχίας», τόνισε ο κ. Λέκκας μιλώντας στην ΕΡΤ εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα. «Δεν είναι κοντά σε μεγάλα ρήγματα όπως αυτό του Ωρωπού, που θα μπορούσε να δώσει μεγαλύτερα μεγέθη», υπογράμμισε.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, που συνεδρίασε αμέσως μετά τον σεισμό και κατέληξε ότι δεν υπάρχει καμία αιτία ανησυχίας, καθώς ιστορικά η περιοχή δεν έχει δώσει ισχυρά σεισμικά γεγονότα.

Η δόνηση είχε μεγάλη διάρκεια, έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε ολόκληρη την Αττική και τη νότια Εύβοια, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

«Ο σεισμός ήταν αρκετά δυνατός, κοντά στην περιοχή της Αττικής, και γι’ αυτό έγινε πολύ έντονα αισθητός σε όλη την περιφέρεια και βεβαίως και στην Εύβοια», είπε στο Mega ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, καθηγητής σεισμολογίας.

«5,2 επιφανειακός σεισμός αρκετά δυνατός. Είναι ένας σεισμός με εστία στον θαλάσσιο χώρο στον νότιο ευβοϊκό κόλπο. Είναι κοντά μας γι’ αυτό και έγινε πολύ έντονα αισθητός».

Όπως λέει ο ίδιος: «Αποτελεί μία κλασική περίπτωση δυνατού, επιφανειακού σεισμού, από αυτούς που πάρα πολλές φορές έχουμε βιώσει. Η περιοχή αυτή δεν έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό», σημειώνει, συμπληρώνοντας: «Υπάρχει σημαντικό περιθώριο να γίνουν και άλλοι μετασεισμοί με μεγαλύτερα μεγέθη».

«Πρώτη φορά νιώσαμε τόσο δυνατό σεισμό»

Πολλοί κάτοικοι των Νέων Στύρων πέρασαν το βράδυ τους σε εξωτερικούς χώρους φοβούμενοι μεγαλύτερο σεισμό. «Ο σεισμός είχε διάρκεια και ανησυχήσαμε πολύ.

Πρώτη φορά νιώσαμε τόσο δυνατό σεισμό στην περιοχή μας» δήλωσε κάτοικος των Νέων Στύρων.

Όπως ανέφεραν κάτοικοι του πρώτη φορά έχουν νιώσει τόσο ισχυρό σεισμό στην περιοχή.

Ο δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος, επισήμανε ότι «ακόμη δεν έχουν καταγραφεί ζημιές στην περιοχή», ενώ συμπλήρωσε ότι δεν παρατηρείται κάποιο γεγονός που να προκαλεί ανησυχία».

Ο Νίκος Δρακογιάννης, πρόεδρος κοινότητας στα Νέα Στύρα, δήλωσε ότι «δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, παρά μόνο σε ένα κατάστημα όπου έσπασε η τζαμαρία στην παραλία των Νέων Στύρων».

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για μεγάλες ζημιές σε κτίρια και ανθρώπους, αλλά ούτε ακόμη και κάποιες μικρομεσαίες ζημιές. Οι έλεγχοι συνεχίζονται».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για σημαντικές ζημιές. Η Πυροσβεστική έχει προχωρήσει σε περιπολίες με διασπορά οχημάτων σε νότια Εύβοια και ανατολική Αττική ενώ σε ετοιμότητα τέθηκαν η 1η και η 7η ΕΜΑΚ.

Επιπλέον το ΕΣΚΕΔΙΚ είναι σε επικοινωνία με όλες τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής καθώς και της ΕΛ.ΑΣ. και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Συγκλονιστικά βίντεο από τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ

Την ίδια ώρα συγκλονίζουν τα βίντεο από την Εύβοια τη στιγμή του σεισμού αλλά και το στούντιο του Mega και την εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα».

Συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Διακινδύνευσης

Στο συμπέρασμα ότι όλα βαίνουν καλώς και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από τον ισχυρό σεισμό των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κατέληξε ηΕπιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Διακινδύνευσης που συνεδρίασε τα ξημερώματα.

Η Επιτροπή συμπέρανε ότι σεισμός αυτός έγινε σε μία περιοχή που δεν έχει υψηλή σεισμικότητα. Βεβαίως γύρω από αυτή την περιοχή έχουμε κάποιες εστίες σεισμών που έδωσαν μεγαλύτερα μεγέθη μέσα στην ιστορική σεισμικότητα, αυτές οι εστίες όμως είναι σε σχετικά μακρινή απόσταση. Επομένως δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία.



