Σεισμός στην Θεσπρωτία: Σε ποιες περιοχές θα είναι κλειστά τα σχολεία - Πού έγιναν ζημιές

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στην Ήπειρο μετά τον σεισμό μεγέθους 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (08/03) στη Θεσπρωτία και έγινε αισθητός σε ολόκληρη την περιοχή. Η δόνηση προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους, οι οποίοι πετάχτηκαν έντρομοι από τα σπίτια τους, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκίνησαν άμεσα ελέγχους για πιθανές ζημιές.

Για προληπτικούς λόγους, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Δευτέρα (9/3) όλα τα σχολεία στους δήμους Ιωαννιτών και Ηγουμενίτσας, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στα σχολικά κτίρια. Το ίδιο μέτρο ισχύει και για τις σχολικές μονάδες στους δήμους Φιλιατών και Σουλίου, καθώς οι αρχές θέλουν να διασφαλίσουν την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι πρώτες αυτοψίες έδειξαν ζημιές σε κτίρια σε περιοχές όπως το Πολύδροσο Σουλίου και η Δωδώνη. Δύο εκκλησίες υπέστησαν σοβαρές ρηγματώσεις, ενώ ζημιές καταγράφηκαν και στην οροφή σχολείου. Παράλληλα, τουλάχιστον τέσσερα σπίτια έχουν υποστεί φθορές, με ένα από αυτά να έχει πάρει κλίση και να χρειάζεται άμεση αυτοψία από μηχανικούς.

Σήμερα αναμένεται να μεταβεί στις πληγείσες περιοχές κλιμάκιο της Περιφέρειας μαζί με μηχανικούς, προκειμένου να εξετάσουν την καταλληλότητα των κτιρίων και να εκτιμήσουν το εύρος των ζημιών. Σε αρκετά σημεία έχουν πέσει τούβλα και υλικά από σκεπές, γεγονός που αυξάνει την ανάγκη προσοχής.

Την ίδια ώρα, οι σεισμολόγοι παρακολουθούν στενά τη μετασεισμική δραστηριότητα. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, ανάμεσά τους και ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας, το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη και συνιστάται ψυχραιμία μέχρι να υπάρξει σαφέστερη εικόνα για το αν η δόνηση των 5,3 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός.