Σεισμός μεγέθους 4,8 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, σημειώθηκε πριν από λίγο στην Ευρυτανία.

Ειδικότερα, ο σεισμός των 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:14 σήμερα, Πέμπτη (12/03), το πρωί.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ραπτόπουλου Ευρυτανίας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού μετρήθηκε στα 13,7 χιλιόμετρα.

Σεισμός στην Ευρυτανία | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός

Σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά, ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην ευρύτερη περιοχή.

Ειδικότερα, η δόνηση έγινε αισθητή στην Καρδίτσα, το Μουζάκι, τα Μεγάλα Καλύβια αλλά και περιοχές της Θεσσαλίας.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές από τον σεισμό των 4,8 Ρίχτερ.

Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή (08/03), είχε σημειωθεί άλλος ένας σεισμός, της τάξης των 5,3 Ρίχτερ, αυτή τη φορά στην Ήπειρο, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές ζημιές σε σπίτια της περιοχής αλλά και μνημεία.