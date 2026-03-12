Σεισμός μεγέθους 4,8 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, σημειώθηκε πριν από λίγο στην Ευρυτανία.
Ειδικότερα, ο σεισμός των 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:14 σήμερα, Πέμπτη (12/03), το πρωί.
Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ραπτόπουλου Ευρυτανίας.
Το εστιακό βάθος του σεισμού μετρήθηκε στα 13,7 χιλιόμετρα.
Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός
Σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά, ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην ευρύτερη περιοχή.
Ειδικότερα, η δόνηση έγινε αισθητή στην Καρδίτσα, το Μουζάκι, τα Μεγάλα Καλύβια αλλά και περιοχές της Θεσσαλίας.
Προς το παρόν, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές από τον σεισμό των 4,8 Ρίχτερ.
Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή (08/03), είχε σημειωθεί άλλος ένας σεισμός, της τάξης των 5,3 Ρίχτερ, αυτή τη φορά στην Ήπειρο, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές ζημιές σε σπίτια της περιοχής αλλά και μνημεία.
