Μενού

Σεισμός τώρα στην Ευρυτανία

Τα στοιχεία για τον σεισμό των 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε περί τις 12:15 στην Ευρυτανία. Η λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Reader symbol
Newsroom
Σεισμός στην Ευρυτανία
Σεισμός στην Ευρυτανία | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
  • Α-
  • Α+

Σεισμός μεγέθους 4,8 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, σημειώθηκε πριν από λίγο στην Ευρυτανία.

Ειδικότερα, ο σεισμός των 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:14 σήμερα, Πέμπτη (12/03), το πρωί.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ραπτόπουλου Ευρυτανίας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού μετρήθηκε στα 13,7 χιλιόμετρα. 

Σεισμός στην Ευρυτανία
Σεισμός στην Ευρυτανία | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός

Σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά, ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην ευρύτερη περιοχή.

Ειδικότερα, η δόνηση έγινε αισθητή στην Καρδίτσα, το Μουζάκι, τα Μεγάλα Καλύβια αλλά και περιοχές της Θεσσαλίας. 

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές από τον σεισμό των 4,8 Ρίχτερ. 

Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή (08/03), είχε σημειωθεί άλλος ένας σεισμός, της τάξης των 5,3 Ρίχτερ, αυτή τη φορά στην Ήπειρο, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές ζημιές σε σπίτια της περιοχής αλλά και μνημεία. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ