Σέρρες: Απολογείται σήμερα ο 16χρονος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου

Σε απολογία οδηγείται σήμερα ο 16χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου στις Σέρρες.

Ο 16χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Προανακριτικά, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι κατάφερε χτυπήματα στον παθόντα, με αφορμή μία κοπέλα.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα έδειξαν βαρύτατες κακώσεις σε όλο το σώμα του 17χρονου θύματος.

Μεταξύ άλλων, η έκθεση που συντάχθηκε από τον ιατροδικαστή και ενσωματώθηκε στη δικογραφία, περιγράφει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου, η κηδεία του οποίου πραγματοποιήθηκε τα προηγούμενα 24ωρα σε κλίμα οδύνης.

Τι είπε ο 16χρονος μέσα από το κρατητήριο

Ο 16χρονος, μιλώντας μέσα από τα κρατητήρια, αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο περιστατικό και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος.

«Άμα το παιδί έφυγε από τα χέρια μου, ζητάω για αρχή συγχώρεση από την οικογένεια. Αν και δεν είναι κάτι αυτό. Και από ό,τι πληροφορίες έχω λάβει μέχρι στιγμής κάτι λένε για τραύματα στο στομάχι. Εγώ στο στομάχι το παιδί ποτέ δεν το βάρεσα. Κάτι λένε ότι οδηγούσε ένα αμάξι. Δεν ξέρω. Τέτοια λένε. Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Πάντως, εγώ έμαθα πως 01:30 η ώρα ήταν έξω το παιδί. Εγώ μιάμιση ήμουν σπίτι μου. Άμα όντως έφυγε από τα χέρια μου ζητάω μεγάλο συγγνώμη από την οικογένεια για αρχή και μετά από τον Θεό. Δεν είναι η φυλακή. Είναι οι τύψεις στο κεφάλι μου».

Σχετικά με το κίνητρο της επίθεσης και τα όσα έχουν ακουστεί περί μίας κοπέλας, απάντησε: «Ισχύει ναι. Τώρα εγώ δεν ήθελα να γίνει έτσι όπως έγινε. Αλλά τώρα έγινε το κακό».