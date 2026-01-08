Σέρρες: «Ήταν η κακιά στιγμή, κλαίει στα κρατητήρια» λέει ο αδελφός του 16χρονου

Κρατούμενος, μέχρι την απολογία του, θα παραμείνει ο 16χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου στις Σέρρες. Η οικογένειά του μεταφέρει πως είναι μετανιωμένος.

Η μητέρα του, μιλώντας σε δημοσιογράφους ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, δηλώνοντας πως εάν ο γιος της είναι ένοχος, πρέπει να πληρώσει.

«Ζητώ συγγνώμη αν και είναι πολύ λίγο για τους γονείς. Ο γιος μου θα πληρώσει, καλύτερα ας διαστώ εγώ παρά εκείνος» σημείωσε και συμπλήρωσε πως «ίσως φταίω εγώ, έπρεπε να βάλω περισσότερα όρια».

Από πλευράς του, ο αδελφός του ανηλίκου, έκανε λόγο για μία «κακιά στιγμή».

«Ο αδελφός μου ποτέ δεν ήταν τέτοιο παιδί. Λυπούμαστε πολύ για την οικογένεια του παιδιού, δεν είμαστε σε καλύτερη κατάσταση».

«Ο αδελφός μου δεν ήθελε να γίνει αυτό το πράγμα. Μέσα στα κρατητήρια κλαίει για αυτό που έγινε. Ήταν μία κακή στιγμή, μία λάθος στιγμή» κατέληξε.

Να υπενθυμιστεί πως η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή (09/01).

Διαβάστε επίσης: Νεκρός 17χρονος στις Σέρρες: Ομολόγησε ο 16χρονος για δολοφονία - Του «ενοχλούσε» το κορίτσι

Τι έδειξε η ιατροδικαστική στον 17χρονο

Στα ιατροδικαστικά ευρήματα, μετά τη νεκροψία - νεκροτομή που διενεργήθηκε στον 17χρονο από τις Σέρρες, εντοπίστηκαν βαριές κακώσεις στο κεφάλι και στο σώμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ιατροδικαστική έρευνα διαπίστωσε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου.

Δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος της 47χρονης μητέρας του συλληφθέντα, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.