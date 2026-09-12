Εντοπίστηκε σε χωμάτινο παράδρομο πολύ κοντά στο νοσοκομείο Σερρών το ένα από τα δύο αυτοκίνητα που χρησιμοποίησαν οι συνεργοί του 41χρονου Αλβανού κρατουμένου για να τον βοηθήσουν να αποδράσει.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ υπάρχουν ίχνη που δείχνουν ότι τράκαραν και ότι κάποιος χτύπησε στο παρμπρίζ, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν καλάσνικοφ και σφαίρες.

Επιπλέον, εξετάζεται αν άλλο αυτοκίνητο που βρέθηκε ολοσχερώς καμένο στην Βόλβη έχει σχέση με την υπόθεση.

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές κάνουν εκτεταμένες έρευνες σε Σέρρες, Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές για τον εντοπισμό τόσο του 41χρονου όσο και των ενόπλων συνεργών του.

Μέχρι στιγμής, ο δραπέτης και τα άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στην οργανωμένη επιχείρηση διαφυγής του δεν έχουν εντοπιστεί.

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Το χρονικό της απόδρασης

Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, υπάλληλοι της εξωτερικής φρουράς των φυλακών Νιγρίτας πραγματοποίησαν μεταγωγή τριών κρατουμένων στην Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.

Όταν το όχημα της φυλακής έφτασε στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου, πάνοπλοι άνδρες με στολές ΟΠΚΕ και κουκούλες, βγήκαν από δύο αυτοκίνητα και με απειλή καλάσνικοφ έβγαλαν από την κλούβα της φυλακής έναν 41χρονο, υπήκοο Αλβανίας ο οποίος έκτιε ποινή για ναρκωτικά και απόπειρα ανθρωποκτονία, τον πήρα μαζί τους και τράπηκαν σε φυγή.

Μάλιστα απέσπασαν το όπλο από τον έναν άνδρα της εξωτερικής φρουράς των φυλακών.

Ο κρατούμενος χαρακτηρίζεται σκληρός κακοποιός και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει πυροβολήσει στο παρελθόν στη Θεσσαλονίκη, μέρα μεσημέρι.