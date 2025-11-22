Σέρρες: Νεκρός ο ηλικιωμένος που αγνοούνταν στο Καλόκαστρο

Τραγικό τέλος για τον 86χρονο κυνηγό ο οποίος αγνοούνταν από το μεσημέρι της Παρασκευής σε ορεινή περιοχή στο Καλόκαστρο του Δήμου Ηράκλειας Σερρών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες νεκρός σε δύσβατη περιοχή στο Κεφαλοχώρι στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία κοντά σε ένα μαντρί.

Το πρωί του Σαββάτου ξεκίνησε η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του. Ο 86χρονος είχε πάει με το μηχανάκι του, όπως το συνήθιζε, από το πρωί της Παρασκευής για κυνήγι στην ευρύτερη περιοχή του Καλοκάστρου του Δήμου Ηράκλειας.

Από εκείνη τη στιγμή δεν είχε δώσει σημεία ζωής με αποτέλεσμα η οικογένεια του να ειδοποιήσει άμεσα τις αρχές. Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του από άνδρες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Στις κλήσεις που γινόταν στο κινητό του αυτό φαινόταν να λειτουργεί.

Οι έρευνες σταμάτησαν όταν έπεσε το σκοτάδι και ξεκίνησαν το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας και με τη συνδρομή εθελοντών διασωστών του ΟΦΚΑΘ με πεζοπόρο τμήμα και drone. Στις έρευνες συμμετείχαν και οι Ομοσπονδιακοί θηροφύλακες της Κ.Ο.Μ.Α.Θ. καθώς και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Σερρών.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.