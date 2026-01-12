Σέρρες: «Ο 17χρονος δεν βρέθηκε στο υπόγειο της οικοδομής», δήλωσε ο δικηγόρος του θύματος

Θλίψη έχει προκαλέσει η υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 17χρονου, στις Σέρρες και ο δικγόρος του ανήλικου θύματος προχώρησε σε διευκρινήσεις για την υπόθεση.

Μιλώντας στην ΕΡΤ αρχικά τόνισε - δεδομένου ότι ο δράστης είναι μόλις 15 ετών - ότι «η υπόοθεση δεν είναι απλά ένα καμπανάκι, είναι καμπάνα για όλη την κοινωνία» ενώ πληροφόρισε ότι το νομικό πλαίσιο για την ποινική μεταχείριση των ανηλίκων προβλέπει ότι κάτω από τα 15 δεν υπάρχει κράτηση, δεν υπάρχει περιορισμός».

Αναφορικά με την υπόθεση και τη μοιραία νύχτα που ο 17χρονος εντοπίστηκε νεκρός ο δικηγόρος και φίλος της οικογένειας κύριος Χαλκιόπουλος εξήγησε ότι από το πρώτο βιντεοληπτικό υλικό, που είδαν, φαίνεται ότι αμέσως μετά το περιστατικό στη Μητρόπολη Σερρών, το παιδί ναι μεν ήταν χτυπημένο και κρατούσε το πρόσωπό του, όταν μπήκε στον ΟΠΑΠ για να πλυθεί, αλλά στην συνέχεια βγαίνει έξω, ενώ σημείωσε ότι από άλλη κάμερα φαίνεται ότι τον μετέφεραν σπίτι με αυτοκίνητο δύο φίλοι του και ότι κατέβηκε και μπαίνει στην οικοδομή.

Επιπλέον, ο δικηγόρος του 17χρονου θύματος ανέφερε ότι αν και δεν έχουν πάρει ακόμα την ιατροδικαστική έκθεση στα χέρια τους, καθώς δεν έχει συνταχθεί ακόμα, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ότι το παιδί έφερε πάρα πολύ βαριά πολλαπλά χτυπήματα, τονίζοντας «όταν λοιπόν εμείς ακούμε για τέτοια ευρήματα, τα οποία πληροφορούμαστε ότι υπάρχουν στην ιατροδικαστική, είναι λογικό το μυαλό να πηγαίνει παντού για το πώς μπορεί πραγματικά να γίνει κάτι τέτοιο».

Σέρρες: Το «κενό» στην έρευνα σύμφωνα με τον δικηγόρο του 17χρονου

Ο δικηγόρος σημείωσε ότι υπάρχει μυστήριο και κενό στην ιστορία επειδή από τη στιγμή που μπήκε το παιδί στην οικοδομή και έπειτα δεν υπάρχει καμιά εικόνα και καμιά ενημέρωση σχετικά με το τι συνέβη. Εξήγησε δε, ότι ο 17χρόνος, μ όπως εσφαλμένα έχει λεχθεί από τις πρώτες μέρες, αλλά σε ένα ακάλυπτο χώρο πίσω από αυτή, όπου μάλιστα στο σημείο υπάρχει πρόσβαση και από ακάλυπτους χώρους άλλων γειτονικών οικοδομών.

Ο κύριος Χαλκιόπουλος μετέφερε και το παράπονο της οικογένειας του άτυχου 17χρονου, για το ότι ακούστηκε πως το παιδί θα φοβόταν ενδεχομένως να γυρίσει σπίτι του και για κάποιο λόγο, λέγοντας ότι πρόκειται για μια εξαιρετική οικογένεια, τα μέλη της οποίας είναι δεμένα μεταξύ τους. «Το παιδί ήταν καλός μαθητής. Δεν είχε άμεσες εμπλοκές σε περίεργα πράγματα» ανέφερε.

«Όταν μιλάμε για ένα μήνυμα για μια κοπέλα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε τόσο βίαια χτυπήματα, θα είμαστε υποχρεωμένοι να τα διερευνήσουμε όλα, γιατί χρωστάμε όλοι μαζί μια εξήγηση στην οικογένεια. Να ξέρει 100% τι έγινε τότε;», σημείωσε σε άλλο σημείο ο δικηγόρος του 17χρονου.

Επιπλέον, ανέφερε ότι ο δράστης υπήρξε αναξιόπιστος σε πολλά σημεία της κατάθεσης του, καθώς στην αρχή μίλησε για μια αγκωνιά, μετά έκανε λόγο για δυο τρεις μπουνιές και από εκεί πέρα έχει μείνει το θέμα ανοιχτό.

«Επειδή δεν υπάρχει κάποιος αυτόπτης μάρτυρας, ούτε βιντεοληπτικό υλικό, παρότι το περιστατικό έγινε στο κέντρο της πόλης, λογικό είναι μετά να πούμε ότι αν δεν υπάρχει κάτι άλλο μεταγενέστερο, μιλάμε για κανονική εκτέλεση. Μιλάμε για θανατηφόρα χτυπήματα με άμεσο ανθρωποκτόνο δόλο», τόνισε ο δικηγόρος της οικογένειας.

«Όλα δείχνουν ότι η εικόνα του δεν ήταν τόσο τραγική ώστε να σκεφτούν οι φίλοι του να τον πάνε στο νοσοκομείο. Έχω μιλήσει και εγώ ο ίδιος προσωπικά με πάρα πολλά παιδιά. Από την άλλη είναι και πάλι και αυτό άξιο έρευνας ότι μεγάλοι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στον ΟΠΑΠ δεν κάλεσαν την αστυνομία», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

Επιπλέον, ο κ. Χαλκιόπουλος ανέφερε ότι το 17χρονο θύμα, με τα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα, δεν φαίνεται να είχε δεχτεί απειλές από κάποιον.

«Είναι 20 λεπτά να είναι μέσα στην τουαλέτα, 20 λεπτά να είναι στην τουαλέτα χτυπημένο, ένα χτυπημένο παιδί που δεν επιτρέπεται να μπει και ένας ανήλικος».

Τέλος, τόνισε ότι ο ίδιος μαζί με τους άλλους δυο δικηγόρους που χειρίζονται την υπόθεση θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και προς την κατεύθυνση των ευθυνών που προκύπτουν από το κράτος, την πολιτεία, από τις δομές και τους θεσμούς.

«Σήμερα πληροφορηθήκαμε, αλλά δεν το έχουμε διασταυρώσει, από ρεπορτάζ, ότι έχει κινηθεί η διαδικασία για προκαταρκτική εξέταση από τον εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης για το ποιες ήταν οι παραλείψεις και να προκύπτουν τυχόν ποινικά αδικήματα, όπως η παράβαση καθήκοντος για το 15χρονο, φερόμενο δράστη, γιατί δεν ασχολήθηκαν οι υπηρεσίες όσο έπρεπε, ειδικά μετά την αναφορά από το “Χαμόγελο του Παιδιού” το 2022 ότι ζει σε ένα ένα παντελώς ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον», ανέφερε ο κ. Χαλκιόπουλος.