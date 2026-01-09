Σέρρες: Προφυλακιστέος ο 15χρονος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμού του 17χρονου

Οι ανακριτικές Αρχές, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, έκριναν προφυλακιστέο τον 15χρονο που κατηγορείται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου στις Σέρρες, το βράδυ της Δευτέρας (05/01).

Αμέσως μετά την απόφαση ο ανήλικος απομακρύνθηκε από το δικαστικό μέγαρο από την πίσω πλευρά του κτιρίου, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν ένταση καθώς έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί από το πρωί φίλοι, μαζί με την αδερφή του θύματος ζητώντας δικαίωση, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Προανακριτικά, ο 15χρονος κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι κατάφερε χτυπήματα στον παθόντα, με αφορμή μία κοπέλα.

Ο ανήλικος υποστηρίζει πως δεν ήθελε να σκοτώσει τον έφηβο, λέγοντας ότι τον χτύπησε μόνο στο κεφάλι, ενώ δηλώνει μετανιωμένος και ζητά συγγνώμη από την οικογένεια του αγοριού.

Δικηγόρος της οικογένειας του 17χρονου: «Δεν υπάρχει μόνο ένας δράστης»

Ο δικηγόρος της οικογένειας του 17χρονου, Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, μιλώντας στο Live News, τόνισε:

«Ο βουβός πόνος εκφράστηκε σήμερα από τους φίλους του αδικοχαμένου Άγγελου. Η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική από όσα ακούγονται· αυτή είναι η άποψη της οικογένειας. Οι υποψίες μας είναι ότι δεν υπάρχει μόνο ένας δράστης. Πιστεύουμε ότι εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα που διαφεύγουν.

Είναι αδύνατον να έχουν προκληθεί αυτά τα χτυπήματα από ένα μόνο άτομο. Υπάρχουν λεπτομέρειες που κάποιοι φοβούνται να αποκαλύψουν. Ο Άγγελος γύρισε σπίτι του με αυτοκίνητο, όπως προκύπτει από βιντεοληπτικό υλικό. Στο όχημα βρίσκονταν οι δικοί του φίλοι».

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική ιατροδικαστική έκθεση κατέδειξε πως ο 17χρονος είχε δεχτεί εξαιρετικά δυνατά χτυπήματα σε όλο του το σώμα. Διαπιστώθηκαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, καθώς και ρήξη σπλήνας, καρδιάς και αορτής, ενώ εμφανή ήταν και τα σημάδια του ξυλοδαρμού στο πρόσωπό του.